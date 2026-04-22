Màn trình diễn kém

Real Madrid cần một màn trình diễn đẳng cấp, nhưng kết quả lại là sự thiếu nhiệt huyết trong cuộc tiếp đón Alaves – đội đang chật vật trong cuộc đua trụ hạng.

Trong thời gian bù giờ, khi dường như đã quá muộn, đội khách vẫn tìm được bàn thắng cho mình. Trước đó, Kylian Mbappe và Vinicius Junior là những người ghi bàn cho đội chủ nhà.

Mbappe bị la ó liên tục trước và sau khi ghi bàn. Ảnh: Diario AS

Hiếm khi họ cùng nhau lập công khi hiện diện trên sân. Đây là trận đầu tiên trong 7 trận còn lại của mùa giải, như một thủ tục cần hoàn tất trước khi họ có thể khép lại mùa bóng và bắt đầu lại với hy vọng mới.

Tuy nhiên, dù giành chiến thắng, Real Madrid không thể xoa dịu sự thất vọng của người hâm mộ. Các Madridista đã la ó mạnh mẽ khi Toni Martinez ghi bàn cho Alaves.

Toàn bộ trận đấu diễn ra trong bầu không khí rời rạc, như thể ai cũng tự hỏi “để làm gì?”. Những dấu hiệu bất thường – giống như khi sắp xảy ra động đất hay nhật thực – khiến mọi thứ trở nên lạc lõng.

Với Real Madrid, mùa giải coi như đã kết thúc, nhưng vẫn còn nhiều “diễn viên” phải tiếp tục đóng vai như thể mọi thứ chưa chấm dứt.

Trước hết là các cầu thủ, những người không thể hiện được tinh thần mà Alvaro Arbeloa đã nhấn mạnh trước trận rằng họ phải “sống còn” trong 7 vòng cuối.

Khán đài cũng không khá hơn: lượng khán giả thưa thớt nhất mùa, ít hơn 4.000 người so với trận “kỷ lục” trước đó trong trận thua Getafe hôm 2/3.

Ở khán đài thấp, người ta thậm chí có thể nhìn rõ dòng chữ “Real Madrid CF” tạo bởi màu ghế trắng trên nền xanh.

Nhóm CĐV cố gắng khuấy động không khí quen thuộc, nhưng nhanh chóng bị gián đoạn khi một khán giả cần được chăm sóc y tế.

Vinicius xin lỗi người hâm mộ sau khi ghi bàn. Ảnh: Diario AS

Sự im lặng bao trùm, xóa tan cả những tiếng la ó ban đầu dành cho Vinicius và Mbappe, khi Real Madrid lần đầu trở lại sân nhà sau khi đánh mất mọi danh hiệu quan trọng mùa thứ hai liên tiếp.

Thái độ và những tiếng la ó

Trên sân, Real Madrid thi đấu với sự hờ hững thường thấy khi đẳng cấp vẫn còn nhưng động lực cạnh tranh đã giảm. Đội bóng giống như một cỗ máy bị tháo rời, các bộ phận hoạt động rời rạc.

Vinicius rê bóng liên tục nhưng không tạo ra kết quả. Arda Guler tung ra những đường chuyền sáng tạo nhưng không ai tận dụng.

Jude Bellingham tỏ ra chán nản khi chơi lùi sâu. Còn Mbappe thì như lạc quỹ đạo, di chuyển xa vòng cấm, thực hiện những pha chạm bóng ngẫu hứng, trong khi Federico Valverde dâng cao tạt bóng vào khu vực mà tiền đạo không có mặt.

Bàn thắng của Mbappe cũng đến theo cách khá ngẫu nhiên: cú sút từ ngoài vòng cấm, bóng chạm lưng hậu vệ khiến thủ môn Antonio Sivera bị đánh lừa. Thay vì ăn mừng cuồng nhiệt, tiền đạo người Pháp chỉ cười nhẹ.

Real Madrid gần như không cần cố gắng trước Alaves đang trong tình thế nguy hiểm, chỉ hơn nhóm xuống hạng 1 điểm.

Đội bóng của Quique Sanchez kiểm soát bóng ít hơn nhưng chơi có tổ chức hơn, với Antonio Blanco điều phối tuyến giữa và Lucas Boye làm điểm tựa tấn công thông minh. Thủ môn Lunin phải trổ tài cứu thua trước cú sút của Toni Martinez.

Bàn thua những phút bù giờ càng làm Madridista nổi giận. Ảnh: Diario AS

Real Madrid không phòng ngự quá chặt chẽ, nhưng vẫn đủ để duy trì thế trận. Họ tiếp cận khung thành đối phương ngày càng nhiều theo quán tính, trong khi Alaves gặp khó khăn hơn. Dù đội khách vẫn tạo được cơ hội, nhưng liên tiếp bị Lunin cản phá.

Khoảng cách giữa hai đội là rất lớn, ngay cả khi Real Madrid thi đấu thiếu cảm hứng. Cuối cùng, Vinicius nâng tỷ số lên 2-0 bằng cú sút xa hiểm hóc vào góc thấp khung thành.

Trước khi ăn mừng, Vinicius quay về phía khán làm cử chỉ xin lỗi và hôn áo đấu.

Sau đó, khi Eduardo Camavinga vào sân, những lời chỉ trích chuyển từ Mbappe và Vini sang cầu thủ người Pháp. Hầu như cả khán đài đứng lên la ó ngay khi loa đọc tên anh vào thay Tchouameni, sau đó là những tiếng hét mỗi lần anh chạm bóng.

Bầu không khí giống như phiên tòa khi Alaves ghi bàn ở những giây cuối cùng, kéo theo những tiếng la ó từ khán đài. Chiến thắng và cách các cầu thủ thể hiện không đủ để Real Madrid lấy lại niềm tin từ Madridista.