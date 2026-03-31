1h45 ngày 1/4, sân Bilino Polje:

Khi nhắc đến đội tuyển Italia, người ta nhớ đến hình ảnh tập thể từng 4 lần vô địch World Cup và nhiều trận đấu kinh điển của bóng đá thế giới.

Nhưng lịch sử luôn thay đổi; ngay cả những đế chế vĩ đại cũng có ngày sụp đổ. Trong hai kỳ World Cup gần nhất, Azzurri đều không có mặt. Họ là nhà vô địch thế giới duy nhất chưa thể giành vé đến Bắc Mỹ mùa hè năm nay.

Italia phải thắng để trở lại World Cup. Ảnh: Azzurri

Italia không muốn phải xem kỳ World Cup thứ ba liên tiếp qua truyền hình. Để bước vào ngày hội thế giới, họ cần vượt qua những khó khăn tại Zenica, trong cuộc đối đầu với Bosnia.

Không phải Đức hay Anh. Một Bosnia khiêm tốn nhưng cũng là thách thức lớn với đội tuyển Thiên thanh. “Các người sẽ gặp rắc rối nếu sợ xứ Wales và thích chúng tôi hơn”, Edin Dzeko lên tiếng cảnh báo.

Không có con đường nào khác cho Italia: hoặc chiến đấu với đúng bản lĩnh và niềm tự hào để đến World Cup 2026, hoặc thảm họa thứ 3 liên tiếp.

Về lý thuyết, Italia mạnh hơn, nhưng không còn gì dễ dàng. Với Azzurri, không gì có thể dự đoán trước được nữa.

Tây Ban Nha và Pháp có một đẳng cấp khác; ngược lại Italia buộc phải học cách xoay xở qua từng trận đấu từng pha bóng. Như Gennaro Gattuso nói, “chúng ta sẽ nghĩ về cái đẹp sau”.

Một lần nữa, Italia là một đội bóng thuộc tầng lớp “bình dân” của bóng đá thế giới. Theo Gattuso, đó là điều tốt, đội cần sự đoàn kết để giành chiến thắng.

Bosnia không có gì để mất; Italia có tất cả. Đối với Azzurri, đó là trận đấu của 20 năm qua, thì đối với chủ nhà, đây là trận đấu quan trọng nhất trong đời.

Calafiori và các đồng đội tự tin khi đến Zenica. Ảnh: Azzurri

Gattuso dự kiến duy trì đội hình 3-5-2. Italia đá thực dụng và tìm kiếm những pha phản công nhanh nhờ tốc độ Politano và Dimarco ở hai cánh, hoặc các pha bóng mang dấu ấn cá nhân như cách họ vừa thắng Bắc Ireland ở bán kết play-off.

Không có bất kỳ lời bào chữa nào nếu Italia thua Bosnia tại Zenica – nơi chủ nhà từng thất bại trước Slovakia hay Ukraine.

“Hãy chinh phục Bắc Mỹ. Hãy chinh phục thế giới”, Gazzetta kêu gọi.

Lực lượng:

Bosnia: Nhân sự đầy đủ.

Italia: Scamacca, Chiesa chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Bosnia (4-4-2): Vasilj; Dedic, Muharemovic, Katic, Kolasinac; Memic, Tahirovic, Sunjic, Alajbegovic; Demirovic, Dzeko.

Italia (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Esposito.

Dự đoán: Italia thắng 2-1.