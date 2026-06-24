2h ngày 25/6, sân BC Place:

Tấm vé vào vòng knock-out World Cup lần thứ tư liên tiếp gần như nằm trong tầm tay Thụy Sĩ. Đội bóng xứ sở đồng hồ hiện hơn Bosnia-Herzegovina 3 điểm và sở hữu hiệu số +3.

Tuy nhiên, để khép lại vòng bảng với ngôi đầu, thầy trò Murat Yakin cần thêm một chiến thắng. Đó cũng là kịch bản hợp với kỳ vọng dành cho Thụy Sĩ trước khi giải khởi tranh.

Xhaka vẫn là đầu tàu của Thụy Sĩ - Ảnh: NYT

Phong độ của đội bóng xứ đồng hồ cực kỳ ổn định. Họ trải qua chuỗi 5 trận bất bại trên mọi đấu trường, đồng thời chỉ để thủng lưới tối đa 1 bàn mỗi trận.

Đáng chú ý, Thụy Sĩ chưa nhận bất kỳ bàn thua nào trong hiệp một. Cả hai lần thủng lưới của họ tại World Cup 2026 đều đến ở những phút bù giờ.

Lịch sử cũng đang ủng hộ đại diện châu Âu. Thụy Sĩ chưa từng thất bại trước các đại diện đến từ khu vực CONCACAF.

Chiều ngược lại, Canada vừa tạo nên cột mốc đáng nhớ với chiến thắng đầu tiên tại sân chơi World Cup theo cách không thể ấn tượng hơn.

Đội bóng Bắc Mỹ ghi tới 6 bàn vào lưới Qatar, nhiều gấp đôi tổng số bàn thắng mà họ có được trong 7 trận World Cup trước đó cộng lại.

Sự áp đảo của Canada được thể hiện qua con số 97 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương, nhiều hơn 26 lần so với bất kỳ đội tuyển nào khác ở một trận đấu World Cup kể từ khi thống kê này được ghi nhận.

Jonathan David đang đạt phong độ cao - Ảnh: G.M

Chỉ một thất bại với cách biệt lớn mới khiến Canada đánh mất vị trí tốp 2, HLV Marsch nhiều khả năng sẽ cân nhắc tiếp tục để đội trưởng Alphonso Davies ngồi ngoài, nhằm đảm bảo quá trình hồi phục chấn thương.

Không thắng trong 3 lần gần nhất chạm trán các đối thủ châu Âu, Canada cũng chưa phải nhận thất bại nào trước đại diện của lục địa già, kể từ trận thua Hà Lan 0-4 hồi tháng 6/2024.

Tinh thần hưng phấn cộng thêm sự cổ vũ của hàng vạn khán giả nhà tại Vancouver, Canada sẽ gây ra nhiều khó khăn cho Thụy Sĩ.

Dự đoán: Hòa 1-1

Đội hình dự kiến

Canada: Crepeau; Johnston, Bombito, Sigur, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Saliba, Ahmed; David, Larin

Thụy Sĩ: Kobel; Widemer, Jaquez, Akanji, Rodriguez; Aebischer, Xhaka, Freuler; Ndoye, Embolo, Vargas.