Xem video bàn thắng Canada 6-0 Qatar (Nguồn: VTV)

Đội hình ra sân

Canada (4-4-2): Creapeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Kone, Eustaquio, Ahmed; David, Larin.

Qatar (4-2-3-1): Abunada, Al Oui, Miguel, Khoukhi, Al-Amin; Laye, Madibo, Gaber; Junior, Abdurisag, Afif.

Bàn thắng: Larin 16', David 29', 45'+3, 90'+2, Saliba 64', Manai 74' (phản lưới)

Thẻ đỏ: Homam Al-Amin 33', Madibo 54'