World Cup 2026 càng trở nên hấp dẫn và cuốn hút với dàn CĐV nữ xinh đẹp, cổ vũ cuồng nhiệt cho đội bóng của mình trên khắp các khán đài.
Xem video bàn thắng Canada 6-0 Qatar (Nguồn: VTV)
Đội hình ra sân
Canada (4-4-2): Creapeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Kone, Eustaquio, Ahmed; David, Larin.
Qatar (4-2-3-1): Abunada, Al Oui, Miguel, Khoukhi, Al-Amin; Laye, Madibo, Gaber; Junior, Abdurisag, Afif.
Bàn thắng: Larin 16', David 29', 45'+3, 90'+2, Saliba 64', Manai 74' (phản lưới)
Thẻ đỏ: Homam Al-Amin 33', Madibo 54'
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