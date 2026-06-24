2h00 ngày 25/6, sân Lumen Field:

Bosnia và Qatar bước vào lượt cuối bảng B World Cup 2026 trong hoàn cảnh giống nhau. Cả hai cùng có 1 điểm sau 2 trận, bị đẩy xuống phía sau Canada và Thụy Sĩ.

Hy vọng giành một trong hai vị trí dẫn đầu gần như đã khép lại, nhưng không có nghĩa giấc mơ World Cup đã kết thúc. Trong thể thức 48 đội, vị trí thứ 3 vẫn có thể trở thành chiếc phao cứu sinh, và 4 điểm thường đủ để mở đường vào vòng 1/16.

Qatar sẽ chiến đấu hết mình cho hy vọng vào vòng 1/16. Ảnh: QFA

Thực tế ấy biến cuộc đối đầu giữa Bosnia và Qatar thành trận đấu không dành cho những toan tính an toàn.

Một trận hòa sẽ khiến cả hai đối mặt nguy cơ bị loại, còn chiến thắng có thể thay đổi tất cả.

Đó là lý do trận đấu tại Seattle (Washington) mang dáng dấp của một vòng knock-out sớm, nơi phần thưởng không chỉ là 3 điểm mà còn là quyền tiếp tục nuôi hy vọng.

Bosnia bước vào trận đấu với chút lợi thế về tinh thần. Đại diện châu Âu từng rơi điểm trước Canada ở ngày ra quân, và trong hơn một giờ đồng hồ trước Thụy Sĩ vẫn chơi ngang ngửa đối thủ.

Vấn đề của Bosnia nằm ở khả năng duy trì sự tập trung. Thất bại 1-4 trước Thụy Sĩ cho thấy họ có thể sụp đổ rất nhanh khi trận đấu vượt khỏi tầm kiểm soát.

Tuy nhiên, Bosnia vẫn sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm và lối chơi trực diện đủ sức gây khó khăn cho Qatar.

Ở phía bên kia, Qatar còn chịu áp lực lớn hơn sau thảm bại 0-6 trước Canada. Đó là trận đấu phơi bày mọi điểm yếu của đại diện châu Á, từ hàng thủ mong manh cho tới khả năng chống phản công.

Sức hấp dẫn của bóng đá là đôi khi một thất bại nặng nề không làm sụp đổ một đội bóng, mà có thể trở thành chất xúc tác cho sự phản kháng mạnh mẽ nhất. Qatar hiểu rằng họ không còn gì để mất.

Không có chỗ cho những toan tính thực dụng, Bosnia và Qatar đều biết mục tiêu duy nhất là chiến thắng.

Với việc mở rộng World Cup, chỉ có 4 đội xếp thứ 3 bị loại, Bosnia cũng như Qatar càng có thêm động lực chiến đấu giành vé vào vòng 1/16. Vì thế, người hâm mộ đang chờ thế trận mở giữa hai đội.

Đội hình dự kiến:

Bosnia (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Hadzikadunic, Kolasinac; Alajbegovic, Sunjic, Tahirovic, Memic; Dzeko, Demirovic.

Qatar (4-3-3): Abunada; Al Oui, Khoukhi, Miguel, Al Brake; Laye, Gaber, Boudiaf; Edmilson, Abdurisag, Afif.

Dự đoán: Bosnia thắng 2-1.