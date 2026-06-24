Bosnia & Herzegovina mở màn giải đấu với trận hòa 1-1 Canada, trước khi chịu thất bại 1-4 trước Thụy Sĩ trên sân Los Angeles.

Đội bóng của HLV Sergej Barbarez chỉ kiểm soát bóng 38% và có 3 cú sút trúng đích trước Thụy Sĩ, trong đó Ermin Mahmic ghi bàn.

Trong khi đó, Qatar cũng khởi đầu chiến dịch World Cup của mình bằng trận hòa (1-1 Thụy Sĩ), sau đó để thua nặng nề 0-6 trong cuộc so tài với chủ nhà Canada mà không có nổi một cú sút trúng đích nào.

Các chuyên gia có dự đoán trái chiều về cặp đấu này. Ảnh: Khel Now

Cùng chỉ có trong tay 1 điểm, Bosnia và Qatar buộc phải thắng trong cuộc đối đầu này, nếu muốn có bất kỳ cơ hội nào điền tên vào vòng 32 đội World Cup 2026.

Qatar sẽ cần phải cải thiện kỷ luật cẩn thận hơn, để tránh bị trừng phạt như trận thua thảm Canada – ngoài việc để thủng lưới tới 6 bàn thì còn lãnh tới 2 thẻ đỏ.

Trong quá khứ, Bosnia và Qatar mới chỉ gặp nhau 2 lần (đều là giao hữu), và ưu thế nghiêng về Qatar (thắng 1, hòa 1).

Cơ hội nào cho Bosnia và Qatar, liệu họ có vượt khó thành công?

Đội bóng của Lopetegui sẽ lấy vé đi tiếp với tư cách là á quân bảng B, nếu thắng Bosnia, đồng thời Thụy Sĩ thua Canada và Qatar có hiệu số bàn thắng bại cao hơn Thụy Sĩ.

Ngược lại, họ sẽ bị loại, nếu thua ở trận đấu này. Trong khi đó, Bosnia sẽ kết thúc với tư cách đội xếp nhì bảng B, nếu thắng Qatar, đồng thời Canada thụa Thụy Sĩ và Bosnia có hiệu số bàn thắng/bại cao hơn chủ nhà.

Còn nếu thua, Bosnia đứng thứ 4, kết thúc cuộc phiêu lưu tại World Cup 2026.

Chuyên gia ESPN dự đoán, Qatar sẽ thắng 1-0 Bosnia, trong khi Sportskeeda lại đặt niềm tin vào Bosnia, dự đoán họ sẽ thắng đối thủ 2-1. Đây cũng là kết quả được chuyên gia Sportsmole dự đoán về cặp đấu này.

Đội hình dự kiến:

Bosnia: Vasilj; Dedic, Katic, Hadzikadunic, Kolasinac; Alajbegovic, Sunjic, Tahirovic, Memic; Dzeko, Demirovic.

Qatar: Abunada; Al Oui, Khoukhi, Miguel, Al Brake; Laye, Gaber, Boudiaf; Edmilson, Abdurisag, Afif.