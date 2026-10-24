23h30 ngày 24/10, sân Stamford Bridge:

Chelsea thắng cả 6 lần gặp Tottenham gần nhất tại Premier League, và họ hy vọng sẽ tiếp tục duy trì phong độ đó trong trận derby London hôm nay, lúc 23h30 ngày 24/10.

Tottenham cuối cùng cũng có chiến thắng đầu tiên sau 7 vòng đấu, khi đánh bại Coventry 3-1. Tuy nhiên, Roberto De Zerbi hiểu rằng, đội bóng của ông cần thể hiện nhiều hơn nữa để có thể đương đầu với sức tấn công đáng gờm của Chelsea.

Spurs chỉ ghi được 3 bàn trong 6 trận đầu tiên tại Premier League, nhưng đã nhân đôi thành tích ấy sau chiến thắng trước Coventry.

Tottenham vừa có chiến thắng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh 2026/27 - Ảnh: P.L

Với việc Maddison, Mohammed Kudus và Dominic Solanke đều lấy lại thể trạng, Tottenham tin rằng, họ đủ sức đe dọa khung thành Chelsea. Tuy nhiên, ngăn chặn hàng công cơ động phía đội chủ nhà mới là bài toán nan giải.

Bộ tứ Pedro Neto, Cole Palmer, Morgan Rogers và Joao Pedro đã cùng nhau đóng góp tổng cộng 22 bàn thắng và kiến tạo tại Premier League mùa này.

Những màn trình diễn của Chelsea tại Stamford Bridge vì thế luôn mang đến sự sôi động. Trận hòa Hull 2-2 gây thất vọng, nhưng trước và sau đó, đoàn quân của Xabi Alonso đánh bại Brighton 4-3 rồi vùi dập Bournemouth 5-1.

Chiến thắng 2-0 trên sân Everton cuối tuần trước đánh dấu lần hiếm hoi Chelsea giữ sạch lưới. Để vượt qua Spurs, họ cần lấy sức mạnh tấn công làm điểm tựa, bởi đối thủ đã ghi bàn trong 4 trận liên tiếp.

Chiến thắng trước Coventry giúp Tottenham giải tỏa phần nào áp lực. Màn trình diễn gần đây của họ cũng tích cực hơn những gì vị trí trên BXH thể hiện.

Derby London hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: FB

Dù vậy, cuộc đối đầu Chelsea nhiều khả năng sẽ diễn ra với nhịp độ cao cùng màn ăn miếng trả miếng.

Chelsea rõ ràng sở hữu nhiều cá nhân có khả năng định đoạt trận đấu hơn Tottenham. Tuy thế, trận hòa Hull và màn trình diễn bạc nhược trong thất bại 0-3 trước Brentford vẫn phơi bày sự thiếu ổn định của họ.

Dự đoán: Chelsea thắng 2-1

Thông tin lực lượng

Chelsea: Emiliano Martinez, Reece James, Jamie Gittens, Pep Chavarria và Emmanuel Emegha chấn thương. Malo Gusto bị ốm.

Tottenham: Bentancur bị treo giò. Mykhaylo Mudryk, Xavi Simons, Wilson Odobert, Lucas Bergvall và Savio chấn thương.

Đội hình dự kiến

Chelsea: Penders; Acheampong, Lacroix, Colwill; Neto, Caicedo, Henderson, Hato; Palmer, Rogers; Pedro.

Tottenham: Kinsky; Gray, Van Hecke, Van de Ven, Udogie; Gallagher, Tonali; Kudus, Maddison, Marmoush; Solanke.