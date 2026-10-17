Đội trưởng Chelsea - Reece James dự kiến phải nghỉ thi đấu ba tháng khi vừa trải qua ca phẫu thuật đầu gối.

Hậu vệ 26 tuổi dính chấn thương trong buổi tập, khiến anh vắng mặt ở trận thắng Bournemouth 5-1 hôm thứ Bảy tuần trước.

Trong thông báo chính thức được công bố sáng hôm qua (16/10), Chelsea cho biết: "Đội trưởng Reece James đã trải qua ca tiểu phẫu đầu gối thành công.

Reece James sẽ phải nghỉ thi đấu 3 tháng - Ảnh: SunSport

Cầu thủ 26 tuổi không góp mặt trong chiến thắng 5-1 trước Bournemouth tại Stamford Bridge để tiến hành kiểm tra y tế sau chấn thương gặp phải trên sân tập.

Kết quả kiểm tra xác định phẫu thuật là phương án điều trị cần thiết. Reece bắt đầu quá trình hồi phục và sẽ nhận được sự hỗ trợ từ bộ phận y tế của CLB tại Cobham trong giai đoạn phục hồi chức năng.

Tất cả thành viên Chelsea đều chúc Reece sớm bình phục và sẽ đồng hành cùng anh trên hành trình trở lại sân cỏ".

HLV Xabi Alonso cũng đề cập đến chấn thương của James trong cuộc họp báo trước chuyến làm khách Everton.

Ông chia sẻ: "Tất cả chúng tôi đều buồn khi cậu ấy chấn thương. Reece mong muốn có khởi đầu thuận lợi sau đợt tập trung ĐTQG, nhưng lại dính chấn thương ở buổi tập cuối cùng.

Chúng tôi muốn thận trọng và chờ kết quả kiểm tra. Đến lúc này, ca phẫu thuật đã diễn ra thành công.

Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Reece. Ngay cả khi không thể ra sân, cậu ấy vẫn có ảnh hưởng rất lớn tới đội bóng. Chúng tôi chúc cậu ấy hồi phục thuận lợi nhất.

Thời gian nghỉ không chỉ hai hay ba tuần mà còn lâu hơn. Chúng ta phải chờ xem Reece có thể trở lại trước hay sau Giáng sinh. Thời gian sẽ cho câu trả lời. Mọi bước đều phải được thực hiện đúng cách.

Đây là điều đáng thất vọng với tất cả mọi người. Nhưng chúng tôi có lực lượng đủ để ứng phó với những ca chấn thương như thế này".