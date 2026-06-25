3h ngày 26/6, sân MetLife:

Xuất sắc vùi dập Curacao 7-1, rồi ngược dòng thắng Bờ Biển Ngà 2-1, "cỗ xe tăng" Đức sớm giành vé vào vòng knock-out trước một lượt đấu.

Người hùng của tuyển Đức chính là Deniz Undav. Tiền đạo thuộc biên chế Stuttgart ghi 3 bàn thắng và có 2 pha kiến tạo, dù chỉ được tung vào sân từ hiệp hai và thi đấu hơn 60 phút.

Deniz Undav là siêu dự bị của tuyển Đức - Ảnh: DW

Dưới sự dẫn dắt của HLV Nagelsmann, Đức chưa đạt trạng thái thăng hoa nhưng vẫn đang là đội ghi nhiều bàn thắng nhất giải với 9 pha lập công.

Vượt qua Bờ Biển Ngà giúp Die Mannschaft nâng chuỗi trận toàn thắng trên mọi đấu trường lên con số 11, kéo dài từ tháng 9 năm ngoái.

Là ứng viên vô địch hàng đầu, nhưng Đức vẫn còn những vấn đề cần khắc phục nơi hàng thủ. Họ thủng lưới 5/6 trận gần nhất và không thể giữ sạch lưới 8 trận liên tiếp tại World Cup.

Bên kia chiến tuyến, Ecuador đứng trước nguy cơ lớn phải dừng bước ngay vòng bảng. Đại diện Nam Mỹ mới giành được 1 điểm, sau những màn trình diễn đáng thất vọng trước Bờ Biển Ngà và Curacao.

Đoàn quân của HLV Sebastian Beccacece 3 lần đưa bóng tìm đến khung gỗ trước khi nhận bàn thua phút 90, trong thất bại 0-1 trước Bờ Biển Ngà ngày ra quân.

Mọi chuyện tiếp tục diễn ra không thuận lợi, họ bị Curacao cầm hòa 0-0 ở lượt đấu thứ hai, dù tung ra tới 27 cú dứt điểm.

Ecuador muốn tạo nên địa chấn ở lượt đấu cuối - Ảnh: Vox

Những trận hòa trở thành "đặc sản" của Ecuador. Trước World Cup, họ hòa 5 trong 8 trận giao hữu. Đáng chú ý, kể từ tháng 7/2024, La Tri đã trải qua tới 9 trận kết thúc với tỷ số 0-0.

Để nuôi hy vọng giành vé vào vòng 1/16, đại diện Nam Mỹ buộc phải đánh bại Đức. Thêm một kết quả hòa giúp họ có 2 điểm, con số khó đủ lọt vào nhóm 8 đội xếp thứ ba xuất sắc nhất.

Chính vì thế, Caicedo cùng đồng đội chỉ còn một con đường, lao lên ghi bàn, trong bối cảnh Đức nhiều khả năng sẽ ra sân với đội hình hai cùng tâm lý thả lỏng.

Dự đoán: Ecuador thắng 1-0

Đội hình dự kiến

Ecuador: Galindez; Ordonez, Pacho, Hincapie; Yeboah, Franco, Caicedo, Vite, Estupinan; Plata, Valencia.

Đức: Baumann; Anton, Tah, Rudiger, Raum; Goretzka, Stiller; Leweling, Amiri, Beier; Undav.