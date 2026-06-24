Lionel Messi và Cristiano Ronaldo tiếp tục khiến người hâm mộ phải kinh ngạc bởi một sự trùng hợp hiếm có trong lịch sử World Cup. Không chỉ cùng là hai biểu tượng vĩ đại nhất của bóng đá hiện đại, họ còn song hành theo cách tưởng như được lịch sử sắp đặt.

Messi và Ronaldo với những con số trùng hợp đến kỳ lạ - Ảnh: 433

Messi ghi bàn đầu tiên tại World Cup vào ngày 16/6/2006. Đến ngày 22/6/2026, siêu sao Argentina tiếp tục lập công ở sân khấu lớn nhất hành tinh. Khoảng cách giữa hai bàn thắng ấy kéo dài đúng 20 năm 6 ngày.

Không chịu kém cạnh, Ronaldo cũng tạo nên cột mốc gần như tương tự. CR7 ghi bàn đầu tiên tại World Cup vào ngày 17/6/2006, rồi tiếp tục điền tên mình lên bảng tỷ số vào ngày 23/6/2026. Một lần nữa, khoảng cách cũng là 20 năm 6 ngày.

Messi tỏa sáng giúp Argentina bay cao tại World Cup 2026 - Ảnh: ESPN

Hai cầu thủ, hai hành trình khác nhau, hai màu áo đối địch trong cuộc đua vĩ đại kéo dài gần hai thập kỷ. Nhưng sau tất cả, Messi và Ronaldo vẫn gặp nhau ở những con số khiến cả thế giới phải nhắc đến.

Điều thú vị hơn, đây không phải lần đầu những sự trùng hợp xoay quanh hai huyền thoại này xuất hiện. Ronaldo sinh trước Messi 869 ngày. Con trai cả của Ronaldo cũng ra đời trước con trai cả của Messi đúng 869 ngày.

Messi gọi, Ronaldo lập tức trả lời cũng bằng cú đúp, đúng vào ngày sinh nhật của El Pulga - Ảnh: ESPN

Những thống kê ấy càng làm dày thêm câu chuyện đặc biệt giữa hai GOAT của bóng đá thế giới. Họ không chỉ cạnh tranh danh hiệu, bàn thắng hay kỷ lục, mà còn cùng nhau nâng tầm chuẩn mực của sự vĩ đại.

Từ năm 2006 đến 2026, Messi và Ronaldo vẫn khiến World Cup phải gọi tên. Một sự song hành quá hiếm, quá đẹp và có lẽ sẽ còn rất lâu nữa bóng đá mới được chứng kiến lần thứ hai.

Video Ronaldo ghi bàn ở kỳ World Cup thứ 6 (Nguồn: VTV)