Ronaldo lên tiếng

“I'm back, I'm back” (Tôi đã trở lại). Cristiano Ronaldo nhìn thẳng vào máy quay như thể vừa ghi thêm một bàn thắng nữa sau khi trận đấu với Uzbekistan kết thúc, thuộc bảng K World Cup 2026.

Thay vì cú nhảy quen thuộc cùng tiếng hô “Siuuu” mà anh đã thực hiện 2 lần trên sân ở Houston, CR7 muốn gửi đi một thông điệp bằng tiếng Anh tới cả thế giới: “Đừng quên rằng tôi vẫn còn ở đây”.

Ronaldo ghi bàn 6 kỳ World Cup, kỷ lục mà không ai có thể phá vỡ. Ảnh: FIFA

Trong kỳ World Cup 2026 mà Lionel Messi đang tiếp tục viết nên huyền thoại, nơi Kylian Mbappe, Erling Haaland hay Harry Kane cạnh tranh danh hiệu vua phá lưới, còn Lamine Yamal trở thành biểu tượng thương mại của thế hệ mới, Ronaldo vẫn không chịu đứng ngoài ánh đèn sân khấu.

Cú đúp vào lưới Uzbekistan giúp anh trở thành cầu thủ duy nhất trong lịch sử ghi bàn ở 6 kỳ World Cup khác nhau, từ năm 2006 đến 2026.

Điều đó đồng nghĩa Ronaldo đã duy trì đẳng cấp ở đỉnh cao suốt hai thập kỷ, một kỳ tích gần như không tưởng. Chỉ Messi mới có thể theo kịp nhịp độ ấy.

Trong tương lai, có thể có ai đó cân bằng cột mốc này. Nhưng để xô ngã kỷ lục 6 kỳ World Cup ghi bàn là điều không thể. Sẽ không ai đạt đến con số 7!

Với 2 bàn thắng trong trận đấu mới nhất – các bàn thắng 974 và 975 trong sự nghiệp – CR7 nâng tổng số pha lập công ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lên con số 10, vượt qua Eusebio để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử Bồ Đào Nha tại World Cup.

Người đội trưởng của Bồ Đào Nha cuối cùng cũng trút bỏ được áp lực đè nặng sau trận hòa CHDC Congo. Kết quả thất vọng ấy khiến làn sóng chỉ trích quen thuộc lại bùng nổ.

Ronaldo ăn mừng với các đồng đội. Ảnh: EPA

“Đó là một tuần rất khó khăn. Công chúng đã rất khắt khe với chúng tôi, đặc biệt là với tôi và HLV”, Ronaldo thừa nhận.

“Nhưng điều đó vốn luôn như vậy. Khi đội chơi không tốt, tôi lập tức bị coi là cầu thủ nghỉ hưu, là người đã già... Không sao cả, tôi đã sống cùng điều đó suốt hơn 20 năm rồi”.

Anh tiếp tục: “Tuần qua chúng tôi bị chỉ trích rất nặng nề, nhưng các đồng đội và tôi đã đáp trả bằng màn trình diễn trên sân. Cristiano đã chứng minh mình có mặt ở đây, và Bồ Đào Nha cũng vậy”.

Giá trị Ronaldo

Đó là cách tốt nhất để dập tắt những gì HLV Roberto Martinez gọi là “tin giả” và những “bình luận ác ý”. CR7 trở thành người lớn tuổi nhất ghi cú đúp trong lịch sử World Cup – 41 tuổi và 138 ngày.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng bảo vệ Ronaldo một cách tuyệt đối.

Trong trận đấu, CR7 thậm chí còn nhường một quả đá phạt trực tiếp cho Nuno Mendes và hậu vệ này đã ghi bàn. Một tình huống khác được phối hợp với Bruno Fernandes cũng suýt mang lại kết quả tương tự.

“Cristiano là biểu tượng của bóng đá thế giới”, Martinez ca ngợi. “Nhưng điều cậu ấy làm ở đây, vào lúc này, chính là trở thành một đội trưởng kiểu mẫu. Ronaldo tập trung giúp đỡ các cầu thủ trẻ và truyền tải những giá trị tốt đẹp nhất của đội tuyển”.

Ronaldo có màn trình diễn ấn tượng ở tuổi 41. Ảnh: FIFA

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhấn mạnh: “Lối chơi của chúng tôi đòi hỏi rất nhiều sự mạo hiểm. Chúng tôi cần Cristiano xuất hiện đúng vị trí để tạo khoảng trống cho đồng đội. Cậu ấy làm điều đó tốt hơn bất kỳ ai”.

Chiến thắng đậm trước Uzbekistan tạm thời chôn vùi cuộc khủng hoảng âm ỉ mà không ai muốn nhắc đến nữa. Trước mắt Bồ Đào Nha vẫn phải đánh bại Colombia để giành ngôi đầu bảng. Nếu làm được điều đó, mọi thứ sẽ trở nên yên ả hơn.

Xa hơn, người hâm mộ đang mơ về cuộc đối đầu giữa Ronaldo và Messi ở vòng tứ kết tại Kansas, với điều kiện cả Bồ Đào Nha lẫn Argentina tiếp tục vượt qua các vòng đấu phía trước.

Khi được hỏi về viễn cảnh ấy, Ronaldo chỉ mỉm cười: “Đó sẽ là điều tuyệt vời. Nhưng điều quan trọng nhất lúc này là vượt qua vòng bảng”.

Ronaldo không muốn tính toán quá xa, vì điều đó cũng tạo áp lực cho đồng đội. Dù vậy, cả thế giới bóng đá đều hiểu rằng chương cuối cùng giữa hai huyền thoại vĩ đại nhất thế kỷ 21 sẽ là món quà không ai muốn bỏ lỡ.

(Nguồn: VTV)