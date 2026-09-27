Sau khi bị chấn thương phải rời sân trong trận đấu giữa tuyển Việt Nam vs Philippines tại FIFA ASEAN Cup 2026, Nguyễn Xuân Son được đưa đi kiểm tra y tế vào sáng 27/9. Theo kết luận của bác sĩ tại Indonesia, chân sút CLB Thép Xanh Nam Định bị tổn thương cơ đùi sau. Anh phải nghỉ 4 đến 6 tuần.

Trước đó, ở phút 57 trong trận đấu trên sân Si Jalak Harupat tối 26/9, Xuân Son bị Aguinaldo Amani phạm lỗi. Sau khi được đội ngũ y tế kiểm tra, tiền đạo của tuyển Việt Nam vẫn tiếp tục thi đấu.

Xuân Son sớm chia tay FIFA ASEEAN Cup 2026. Ảnh: VFF

Đến phút 60, trong một nỗ lực phối hợp cùng Nguyễn Đình Bắc để tăng tốc, Xuân Son bất ngờ khựng lại và phải nằm sân vì đau. Anh không va chạm với cầu thủ đối phương ở tình huống này. Đội ngũ y tế lập tức có mặt và sau đó Xuân Son được thay bằng Hai Long.

Hiện tại, HLV trưởng Kim Sang Sik đồng ý để Xuân Son trở về Việt Nam vào ngày 28/9 nhằm tiếp tục điều trị và phục hồi chấn thương.

Trên trang cá nhân, Xuân Son gửi lời cảm ơn tới toàn thể người hâm mộ Việt Nam vì những lời động viên. Anh cho biết đây thực sự là một khoảnh khắc buồn, vì "thực sự rất muốn cống hiến cho đất nước để mang về thêm một danh hiệu nữa".

Xuân Son quyết tâm sớm trở lại.

"Thật đáng tiếc, nhưng bóng đá là như vậy. Giờ đây, Son tiếp tục cổ vũ và ủng hộ anh em chiến đấu, hướng tới thành tích cao nhất. Bản thân Son cố gắng hết sức để có thể quay trở lại mạnh mẽ hơn trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn Việt Nam. Được đại diện cho Tổ quốc, được chiến đấu vì lá cờ đỏ sao vàng luôn là niềm tự hào lớn lao của Son", Xuân Son chia sẻ.

Việc mất Xuân Son là một tổn thất lớn với tuyển Việt Nam. Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Kim Sang Sik gặp Thái Lan vào lúc 19h30 ngày 29/9.

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