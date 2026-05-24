Chiến dịch thất vọng của Liverpool sẽ khép lại hôm nay. Ngay cả vượt qua Brentford, số điểm đội bóng vùng Merseyside kiếm được cũng thấp nhất trong 10 mùa giải trở lại đây.

Arne Slot từng được kỳ vọng sẽ giúp Lữ đoàn đỏ tiến bước khi đội hình được tăng cường mạnh mẽ, với các bản hợp đồng 'bom tấn' với tổng trị giá 450 triệu bảng Anh.

Tuy nhiên, Liverpool sa sút đến không ngờ. Thất bại mới nhất trước Aston Villa là lần thứ 5 liên tiếp họ không thể giữ sạch lưới. Ba trận gần nhất, đoàn quân Slot chẳng thể hưởng trọn niềm vui chiến thắng.

Việc hai trụ cột Van Dijk và Salah không còn giữ được phong độ đỉnh cao khiến Liverpool trượt dài. Bên cạnh đó, những tân binh như Isak, Writz hay Kerkez chưa đóng góp được gì nhiều cho đội.

Lượt đi trên sân Gtech, Liverpool đã phơi áo 2-3 trước "bầy ong". Dẫu vậy, 5 lần gặp gỡ trước đó, họ toàn thắng.

Cuộc chạm trán hôm nay cũng sẽ rất quan trọng đối với Brentford, bởi họ đang cạnh tranh tấm vé dự cúp châu Âu với Chelsea và Brighton.

Chỉ thua 2/9 trận vừa qua ở Premier League, nhưng Brentford cũng duy nhất một lần giành chiến thắng trong chuỗi trận này.

Phong độ sân khách của họ thực sự đáng lo ngại, khi Brentford chưa thắng trận nào trong 4 chuyến hành quân xa gần nhất.

Với lợi thế thi đấu tại Anfield cùng động lực lấy tấm vé Champions League, Liverpool sẽ ẵm trọn 3 điểm.

Dự đoán: Liverpool thắng 2-1

Thông tin lực lượng

Liverpool: Salah nhiều khả năng không được ra sân.

Brentford: Đầy đủ lực lượng tốt nhất.

Đội hình dự kiến

Liverpool: Alisson; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Ngumoha; Gakpo.

Brentford: Kelleher; Kayode, Van den Berg, Collins, Lewis-Potter; Yarmoliuk, Henderson; Ouattara, Damsgaard, Schade; Thiago.