Nỗ lực của Barcelona trong việc chiêu mộ Alessandro Bastoni để Hansi Flick tăng cường hàng thủ cho mùa giải tới đang gặp thách thức lớn.

Theo báo chí Italia và Tây Ban Nha, Real Madrid quyết định tham gia cuộc đua giành chữ ký của Bastoni trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này.

Bastoni là mục tiêu yêu thích của Mourinho. Ảnh: Inter

Sau những năm cống hiến cho Inter Milan, mới nhất là cú đúp Scudetto và Coppa Italia, Bastoni đang có ý định tìm kiếm cuộc phiêu lưu mới.

Các quan chức Inter Milan muốn sớm giải quyết tương lai của Bastoni để có thể lên kế hoạch cho mùa hè, biết rõ họ sẽ có bao nhiêu ngân sách và cần tăng cường những vị trí nào.

Theo thông tin từ Gazzetta dello Sport, Bastoni là cái tên rất được Jose Mourinho yêu thích và muốn có chữ ký của anh một khi chính thức trở lại Real Madrid.

Gazzetta còn nhắc đến việc cầu thủ người Italia đã “thả tim” một bài đăng Instagram thông báo chiến lược gia người Bồ Đào Nha chuẩn bị ngồi vào ghế huấn luyện tại Santiago Bernabeu.

Real Madrid đang cần bổ sung nhân sự cho vị trí trung vệ. David Alaba đã xác nhận rời đội bóng, trong khi hàng thủ “Los Blancos” đã để lại rất nhiều dấu hỏi.

Những bản hợp đồng như Dean Huijsen hay Alvaro Carreras chưa mang lại màn trình diễn như kỳ vọng, trong khi Raul Asencio nhiều khả năng gia nhập Ngoại hạng Anh.

Điều đó mở ra khả năng Real Madrid chiêu mộ Alessandro Bastoni, trung vệ rất được “Người đặc biệt” đánh giá cao.

Thời gian qua, Barca không thể tiến đến mức giá tối thiểu như Inter mong muốn. Ngược lại, Real Madrid đủ khả năng bỏ ra con số này để lấy Bastoni.