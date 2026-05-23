Chung kết play-off hạng nhất Anh được xem là trận đấu đắt giá nhất làng túc cầu thế giới, bởi tấm vé thăng hạng Premier League sẽ giúp đội chiến thắng bỏ túi ít nhất 200 triệu bảng
Ở trận chung kết, Middlesbrough tỏ ra nhỉnh hơn Hull City
45 phút phút đầu, Boro chiếm quyền chủ động và tạo ra một số cơ hội ăn bàn
Hiệp một khép lại với tỷ số hòa 0-0
Sang hiệp hai, Hull City thi đấu có phần sáng nước hơn
Dẫu vậy, hai đội với tâm lý thận trong nên số cơ hội rõ rệt là không nhiều
Bước ngoặt xảy đến ở phút 95, Oli McBurrnie chớp thời cơ rất nhanh, đá nối cận thành tung lưới Boro sau sai lầm bắt không dính bóng của thủ môn đối phương
McBurnie trở thành người hùng của Hull City
Niềm vui vô bờ bến của CĐV Hull City
Chiến thắng kịch tính giúp Hull City giành tấm vé cuối cùng lên hạng, sau Coventry và Ipswich Town
Hull City chính thức trở lại sân chơi Ngoại hạng Anh mùa tới

Nguồn ảnh: Hull City FC, Premier League, 433