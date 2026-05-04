Cảm ơn Carrick

MU đã trở lại. Gã khổng lồ thức tỉnh. Nếu phải chỉ ra một người có công lớn đưa Old Trafford trở lại là “Nhà hát của những giấc mơ”, thì đó chính là Michael Carrick.

Cựu tiền vệ người Anh, học trò của Sir Alex Ferguson, trở lại với vai trò tạm quyền đến hết mùa, nhưng đã tự mình thuyết phục tất cả bằng những chiến thắng.

Carrick ghi dấu ấn đậm nét. Ảnh: Squawka

MU vừa có chiến thắng thứ 3 liên tiếp ở Ngoại hạng Anh, và 10 trận thắng sau 14 vòng đấu mà Carrick hiện diện bên khu vực kỹ thuật. Với người hâm mộ, ông xứng đáng được tiếp tục dẫn dắt đội bóng trong hành trình trở lại đấu trường châu Âu.

Bởi lẽ, với chiến thắng “điên rồ” ở trận derby nước Anh này, MU chính thức giành vé dự Champions League. Vâng, đã là điều chắc chắn.

Không chỉ thành công về tổng thể, vị Carrick còn mang lại lối chơi rõ ràng và cân bằng hơn, với khả năng pressing cũng như tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc.

Nhờ ngọn lửa Carrick, Bruno Fernandes dẫn dắt một hàng công bùng nổ, nơi Matheus Cunha và chân sút trẻ Benjamin Sesko liên tục gia tăng thành tích.

Nhưng ở cấp độ cá nhân, thành công lớn nhất của Carrick là “hồi sinh” một tài năng xuất sắc nhưng từng bị Ruben Amorim gạt ra ngoài: Kobbie Mainoo.

Bàn ấn định 3-2 của tiền vệ trẻ cũng là dấu ấn của người thầy. Dù gặp khó trước một Dominik Szoboszlai xuất sắc như thường lệ, chiến thắng vẫn thuộc về “Quỷ đỏ” – thêm một cú sốc nữa cho Arne Slot trong một mùa giải của nhiều kỷ lục buồn.

Lần đầu tiên MU ghi 2 bàn vào lưới Liverpool chỉ sau 14 phút bóng lăn. Ảnh: PL

“Cỗ máy ủi” mang tên MU

Hiệp 1, MU chơi như vũ bão. Dù Liverpool không hề nhập cuộc bị động, họ vẫn bị cuốn phăng bởi tốc độ và khả năng chuyển trạng thái tấn công của đội chủ nhà.

14: Bruno Fernandes tạo ra 5+ cơ hội trong 14 trận khác nhau ở Premier League 2025/26. Từ khi Opta thống kê dữ liệu, chỉ có Mesut Ozil là cao hơn (15 trận, mùa 2015/16).

Phút 6, bàn mở tỷ số đến từ một tình huống phạt góc – khi Cunha tung 2 cú sút liên tiếp sau pha bóng bật ra – nhưng thế trận áp đảo mới là điều đáng nói.

Bàn thứ 2 đến theo đúng “công thức” cũ: tận dụng không gian và tốc độ. Chỉ 8 phút sau pha ăn mừng kiểu “lướt sóng” của Cunha, đến lượt Sesko nâng tỷ số lên 2-0. Anh ghi bàn thứ 9 từ khi Amorim bị sa thải, cao hơn bất kỳ ai ở Ngoại hạng Anh.

Thủ môn Freddie Woodman có 2 pha cứu thua tốt, nhưng ở lần thứ hai, từ cú đánh đầu khó chịu của Bruno Fernandes bóng lại bật vào người tiền đạo Slovenia rồi bay vào lưới. VAR vào cuộc nhưng không có vấn đề gì.

Mùa này rõ ràng không phải mùa của các thủ môn Liverpool. Trước đó, Alisson và Giorgi Mamardashvili đều dính chấn thương – trong một danh sách dài những cầu thủ phải điều trị y tế.

Sai lầm của MU tạo cơ hội để Liverpool ghi 2 bàn. Ảnh: PA

Cody Gakpo có cơ hội rút ngắn tỷ số trước giờ nghỉ, trong khi Bruno Fernandes cũng suýt nâng lên 3-0 với cú dứt điểm chệch cột trong gang tấc.

Hai “món quà” và một báu vật

Nếu hiệp 1 đã kịch tính, hiệp 2 còn “điên rồ” hơn, mà nguyên nhân lại đến từ chính MU. Những sai lầm liên tiếp của Amad Diallo – người vào thay Sesko bị đau, và thủ môn Senne Lammens đã “biếu không” cơ hội cho Liverpool.

120: Bruno Fernandes đã tạo ra 120 cơ hội tại Premier League mùa này, con số cao nhất của một cầu thủ MU trong một mùa kể từ 2003/04. Kỷ lục trước đó là 119 cơ hội, do chính Bruno đạt được mùa 2022/23.

Phút 47, khi còn chưa kịp nóng, Amad Diallo chuyền ngang bất cẩn đúng vị trí Szoboszlai, để cầu thủ người Hungary dẫn vào vòng cấm và dứt điểm chéo góc rút ngắn cách biệt.

Không dừng lại, tỷ số là 2-2 khi bước sang phút 56. Lần này, đến lượt Lammens chuyền sai địa chỉ - ngay sau khi Mbeumo vừa đánh gót vào cột dọc – đưa bóng đúng tầm Alexis Mac Allister, người phối hợp với Szoboszlai để kiến tạo giúp Gakpo dễ dàng ghi bàn.

Liverpool thậm chí suýt vượt lên dẫn trước, nhưng Lammens kịp chuộc lỗi với pha cứu thua bằng chân.

Và rồi, kịch bản được khép lại bởi “báu vật” Mainoo. Tài năng trẻ từng bị lãng quên trong hơn nửa mùa giải – mà Ruben Amorim không lời giải thích – nay được Carrick trao cơ hội.

Mainoo ăn mừng bàn thắng với Casemiro. Ảnh: EPA

Vài ngày trước derby bóng đá Anh, Mainoo vừa gia hạn đến năm 2031 và anh ăn mừng sự kiện bằng cách tự mình ghi bàn quyết định.

Sau pha phá bóng lỗi của Mac Allister, Mainoo tung cú dứt điểm từ rìa vòng cấm, bóng đi sệt, hiểm, sát cột dọc, ấn định chiến thắng 3-2. Old Trafford nổ tung.

Một trận đấu điên rồ. Một màn trở lại đáng nhớ. MU chính thức quay lại sân khấu Champions League.

Giờ là lúc tính toán tương lai Carrick – HLV người Anh đầu tiên thắng ít nhất 8 trong 9 trận sân nhà đầu tiên ở Premier League – cùng với những thương vụ bom tấn cho cuộc chinh phục châu Âu.