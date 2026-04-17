Tiền đạo 25 tuổi là mục tiêu săn đón sát sao của hàng loạt ông lớn tại châu Âu, đặc biệt trong bối cảnh Newcastle nguy cơ không thể giành vé tham dự đấu trường châu Âu.

Cùng với những cái tên như Sandro Tonali, Bruno Guimaraes hay Tino Livramento, Gordon được dự báo sẽ là một phần trong kế hoạch cải tổ nhân sự quy mô lớn của đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh.

Gordon trong tầm ngắm Arsenal và Bayern - Ảnh: SunSport

Theo các nguồn tin thân cận, Arsenal đang là đội bóng chiếm ưu thế nhất khi gửi lời đề nghị mở màn trị giá lên tới 75 triệu bảng.

Pháo thủ thành London từ lâu đã ngưỡng mộ tài năng của chân sút người Anh và thường xuyên đưa tên anh vào danh sách ưu tiên trong các cuộc họp chuyển nhượng.

Bên cạnh đó, Bayern Munich cũng bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đối với Gordon. Tuy nhiên, mức giá dự kiến khoảng 55 đến 60 triệu bảng mà gã khổng lồ nước Đức đưa ra được cho là chưa đủ sức nặng để thuyết phục ban lãnh đạo Chích chòe.

Một ứng cử viên nặng ký khác không thể bỏ qua là Liverpool. Đội chủ sân Anfield có thể sẽ tái khởi động thương vụ sau khi từng tiến rất gần đến việc ký hợp đồng với Gordon vào năm 2024.

Đáng chú ý, Liverpool chính là đội bóng mà Gordon hâm mộ từ thuở nhỏ. Với việc Mohamed Salah có khả năng ra đi vào tháng 6 tới, The Kop đang ráo riết tìm kiếm phương án thay thế xứng tầm trên hàng công.

Bản thân cầu thủ sinh năm 1999 cũng mong muốn tương lai của mình sớm được định đoạt trước khi cùng đội tuyển quốc gia lên đường tham dự World Cup 2026.

Dù trải qua một mùa giải đầy biến động nhưng Anthony Gordon vẫn kịp để lại dấu ấn đậm nét với 17 bàn thắng và 5 đường kiến tạo sau 46 lần ra sân.

Các nguồn tin nội bộ tiết lộ rằng đội bóng vùng Tyneside sẽ chỉ cân nhắc để ngôi sao của mình ra đi nếu nhận được mức giá vượt quá 80 triệu bảng.

* Đăng Dương