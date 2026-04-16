Tiền đạo cánh người Anh có pha va chạm mạnh với Pedro Goncalves ở trận cầu kết thúc có tỷ số hòa 0-0, đồng nghĩa Arsenal giành vé bán kết C1 năm thứ hai liên tiếp.

Madueke lộ rõ vẻ đau đớn, tiến về phía băng ghế dự bị rồi lê bước xuống đường hầm sân Emirates để các nhân viên y tế kiểm tra thêm.

Cầu thủ thuận chân trái được thay ra sau một giờ thi đấu. Người vào thế chỗ anh là nhân tố trẻ Max Dowman.

Chấn thương xảy đến với Madueke chỉ vài tuần sau khi anh phải rời sân ở trận giao hữu giữa tuyển Anh và Uruguay. Hôm đó, anh cũng bị đau sau một tình huống tranh chấp quyết liệt.

Điều đáng lo là Noni Madueke có thể lỡ một số trận trong giai đoạn quan trọng nhất mùa của Arsenal, khi họ đang theo đuổi danh hiệu Ngoại hạng Anh và Champions League.

Bukayo Saka, Martin Odegaard, Jurrien Timber và Riccardo Calafiori đều không thể tham dự trận lượt về gặp Sporting và vắng mặt cả ở thất bại Bournemouth cuối tuần trước.

HLV Arteta rất mong chờ sự trở lại của các cầu thủ chủ chốt càng sớm càng tốt, bởi vòng tới họ sẽ có màn thư hùng với Man City, đối thủ đang bám sát phía sau tại Premier League.

Dẫu sao, các Pháo thủ cũng được tiếp thêm liều doping tinh thần nhờ tấm vé vào bán kết Champions League, chuẩn bị chạm trán Atletico Madrid.