Phút 60 trận derby Manchester, Haaland sút tung lưới MU. Ban đầu, trọng tài phất cờ báo việt vị. Tuy nhiên, sau khi VAR vào cuộc, bàn thắng được xác nhận bởi tiền đạo người Na Uy vẫn đứng trên Patrick Dorgu.

Tranh cãi nổ ra do Enzo Fernandez (đứng trong tư thế việt vị) lao người về phía trước khi bóng đến vị trí của Haaland. Trung tâm Điều hành trận đấu Premier League lúc đầu khẳng định bàn thắng hợp lệ vì Enzo không chạm bóng.

Bàn thua có phần oan ức của MU - Ảnh: SunSport

Dù vậy, Pro Ref (Cơ quan quản lý trọng tài chuyên nghiệp Anh) sau đó đã liên hệ với MU "thừa nhận sai sót trong nhận định".

Michael Carrick không hiểu nổi vì sao bàn thắng của Haaland được công nhận. Pha lập công khiến Quỷ đỏ thua trận và có khởi đầu Premier League tệ ngang mùa giải trước.

"Lời giải thích tôi nhận được là Enzo Fernandez không tham gia vào tình huống. Tôi thực sự không hiểu. Tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi.

Họ nói rằng đang cố gắng hỗ trợ các trọng tài, nhưng lại tạo ra quá nhiều tầng xử lý phía sau, với rất nhiều người, rất nhiều màn hình và bao nhiêu phòng điều hành, tất cả nhằm đưa ra quyết định chính xác.

Nếu luật được diễn giải theo cách một cầu thủ không bị coi là tham gia tình huống dù lao người về phía bóng ở khoảng cách chỉ hơn 5m trước khung thành, buộc Lisandro Martinez phải phản ứng thì thật khó hiểu."

Carrick không trao đổi thêm với trọng tài chính Michael Oliver sau trận. Ông cũng chẳng mặn mà liên hệ cơ quan trọng tài chuyên nghiệp.

MU thất vọng về tổ trọng tài - Ảnh: SunSport

"Tôi không biết phải phân bua với họ bằng cách nào, cũng chẳng biết tìm đến đâu. Thành thật mà nói, tôi không biết làm thế nào để nhận thêm một lời giải thích khác về tình huống này” - Carrick cho biết thêm.

Khi được hỏi liệu MU có thể nhận lời xin lỗi hay không, chiến lược gia người Anh đối đáp mỉa mai: "Vâng, như thế thì tuyệt quá. Tôi không thể chờ thêm để nhận lời xin lỗi đó.

Đây không phải trường hợp luật vừa được điều chỉnh hoặc có một thay đổi nhỏ mà chỉ những người dự họp mới biết. Với tình huống này, mọi thứ rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn."

Carrick thừa nhận, cách Man City mở tỷ số ảnh hưởng lớn đến tâm lý các học trò: "Đó là một phần của bóng đá, nhưng chắc chắn tình huống ấy tác động rất lớn đến các cầu thủ MU.”