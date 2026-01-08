Bảng xếp hạng UEFA Champions League 2025/26 - Cập nhật sớm và chính xác bảng xếp hạng bóng đá UEFA Champions League mùa giải 2025/26.
|Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26
|STT
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Điểm
|1
|Arsenal
|20
|15
|3
|2
|26
|48
|2
|Manchester City
|20
|13
|3
|4
|26
|42
|3
|Aston Villa
|20
|13
|3
|4
|9
|42
|4
|Liverpool
|20
|10
|4
|6
|4
|34
|5
|Chelsea
|20
|8
|7
|5
|11
|31
|6
|Manchester United
|20
|8
|7
|5
|4
|31
|7
|Brentford
|20
|9
|3
|8
|4
|30
|8
|Sunderland
|20
|7
|9
|4
|2
|30
|9
|Newcastle
|20
|8
|5
|7
|4
|29
|10
|Brighton
|20
|7
|7
|6
|3
|28
|11
|Fulham
|20
|8
|4
|8
|-1
|28
|12
|Everton
|20
|8
|4
|8
|-2
|28
|13
|Tottenham
|20
|7
|6
|7
|4
|27
|14
|Crystal Palace
|20
|7
|6
|7
|-1
|27
|15
|Bournemouth
|20
|5
|8
|7
|-7
|23
|16
|Leeds
|20
|5
|7
|8
|-7
|22
|17
|Nottingham Forest
|20
|5
|3
|12
|-14
|18
|18
|West Ham
|20
|3
|5
|12
|-20
|14
|19
|Burnley
|20
|3
|3
|14
|-19
|12
|20
|Wolves
|20
|1
|3
|16
|-26
|6
- Xuống hạng
