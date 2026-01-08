Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26
STT Đội Trận T H B HS Điểm
1 Arsenal 20 15 3 2 26 48
2 Manchester City 20 13 3 4 26 42
3 Aston Villa 20 13 3 4 9 42
4 Liverpool 20 10 4 6 4 34
5 Chelsea 20 8 7 5 11 31
6 Manchester United 20 8 7 5 4 31
7 Brentford 20 9 3 8 4 30
8 Sunderland 20 7 9 4 2 30
9 Newcastle 20 8 5 7 4 29
10 Brighton 20 7 7 6 3 28
11 Fulham 20 8 4 8 -1 28
12 Everton 20 8 4 8 -2 28
13 Tottenham 20 7 6 7 4 27
14 Crystal Palace 20 7 6 7 -1 27
15 Bournemouth 20 5 8 7 -7 23
16 Leeds 20 5 7 8 -7 22
17 Nottingham Forest 20 5 3 12 -14 18
18 West Ham 20 3 5 12 -20 14
19 Burnley 20 3 3 14 -19 12
20 Wolves 20 1 3 16 -26 6

  • Xuống hạng