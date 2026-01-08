MU quan tâm Adeyemi

Theo báo chí Anh và Đức, MU đang quan tâm đến Karim Adeyemi nhằm bổ sung đội hình cho mùa giải 2026/27.

MU quan tâm đến Adeyemi. Ảnh: Imago

Adeyemi thi đấu nổi bật trong màu áo Borussia Dortmund, nhưng gần đây anh được chú ý nhiều hơn qua những phản ứng thiếu chuyên nghiệp ngoài sân cỏ.

Bất chấp điều đó, cầu thủ 23 tuổi người Đức vẫn nhận được sự quan tâm từ các CLB lớn. Ngoài MU, còn có Bayern Munich, Juventus và Barcelona cũng theo dõi sát tình hình của anh.

Sự đa năng của Adeyemi là yếu tố mà MU cần. Anh đá tốt vai trò tiền đạo cả hai cánh, hoặc trung phong.

MU quan tâm Adeyemi nhưng cũng rất rõ ràng: “Quỷ đỏ” chỉ bước vào đàm phán nếu Dortmund không hét giá chuyển nhượng quá cao, dự kiến khoảng 60-70 triệu euro.

Arsenal vào cuộc tranh Diomande

Arsenal là đội bóng mới nhất bước vào cuộc đua giành chữ ký của ngôi sao trẻ Yan Diomande, sau những trường hợp như MU, PSG, Bayern Munich.

Arsenal vào cuộc tranh Diamande. Ảnh: Bundesliga

Tuyển thủ Bờ Biển Ngà đang nổi lên như một trong những mục tiêu được quan tâm nhất bóng đá châu Âu hiện nay.

Diomande có lối đá thông minh và tràn đầy năng lượng. Cầu thủ 19 tuổi được đánh giá phù hợp với phong cách mà Arsenal của Mikel Arteta theo đuổi.

Trước sự quan tâm từ các đội bóng hàng đầu châu Âu, RB Leipzig hiện nâng mức giá chuyển nhượng Diomande lên 100 triệu euro (86,77 triệu bảng).

Trong trường hợp chiêu mộ thành công Diomande, Arsenal không loại trừ khả năng chia tay Gabriel Jesus.

Napoli liên hệ Thiago Almada

HLV Antonio Conte đang có ý định kéo Thiago Almada về Napoli trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, nhằm tăng cường sức mạnh đua Scudetto.

Napoli muốn mượn Thiago Almada. Ảnh: EFE

Thiago Almada gia nhập Atletico Madrid hồi đầu mùa giải, nhưng anh không phù hợp với chiến thuật của Diego Simeone, cũng như gặp vấn đề thể chất.

Atletico bị những giới hạn về tài chính, nên Thiago Almada có thể sẽ phải rời thủ đô Madrid.

Napoli cần một cầu thủ sáng tạo để lấp vào khoảng trống Kevin de Bruyne. HLV Conte đánh giá rất cao những phẩm chất của Thiago Almada.

Môi trường Napoli phù hợp với cầu thủ Argentina hứa hẹn là cơ hội để Almada tìm lại phong độ, trước khi đến World Cup 2026.