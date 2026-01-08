Benfica dưới trướng Mourinho đang gây thất vọng lớn ở cả giải Bồ Đào Nha lẫn Champions League.

Nguồn tin từ Sportsmail cho hay, Amorim đang là ứng viên hàng đầu thay thế Jose Mourinho, một khi lãnh đạo Benfica đưa ra quyết định cứng rắn.

Ruben Amorim có thể trở lại Bồ Đào Nha dẫn dắt Benfica - Ảnh: Shutterstock

Chiếc ghế của "người đặc biệt" ngày càng lung lay do chuỗi kết quả không như ý, mới nhất là thất bại trước Sporting Braga tại cúp Bồ Đào Nha rạng sáng nay (8/1).

Chủ tịch Benfica - Joao Noronha Lopes vốn rất thích phong cách huấn luyện của Amorim, từng nhiều lần muốn đưa ông về sân Da Luz.

Giờ cơ hội trở nên rõ ràng nhất khi Amorim vừa bị MU sa thải hồi đầu tuần, do bất đồng với ban lãnh đạo Quỷ đỏ.

Nhà cầm quân Bồ Đào Nha khẳng định, ông muốn làm nhà quản lý chứ không chỉ là HLV đơn thuần. Ngoài ra, Amorim còn chỉ trích Giám đốc bóng đá Jason Wilcox và trưởng bộ phận tuyển trạch Christopher Vivell.

Jose Mourinho cũng bình luận về sự ra đi của Amorim. Ông chia sẻ: "Những gì xảy ra với Ruben là điều mà chỉ cậu ấy mới có thể phân tích được.

Tôi cũng hiểu rõ sự nghiệp của mình tại MU và biết rõ lý do tại sao mình lại ra đi. Như những gì vẫn thường làm, khi rời một CLB, tôi đóng cửa lại và không bình luận gì thê, cũng không phân tích điều xảy ra từ bên ngoài.