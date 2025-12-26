3h ngày 27/12, sân Old Trafford:

Không khí Giáng sinh ở nửa đỏ thành Manchester trầm lắng hơn so với đối thủ cùng thành phố, khi một người cũ Man City - Morgan Rogers giáng đòn mạnh vào tham vọng dự cúp châu Âu của MU.

Cú đúp tuyệt đỉnh của Rogers giúp Aston Villa đánh gục MU, trong trận cầu đội chủ sân Villa Park không trội hơn. Tuy nhiên, điểm mạnh của họ là khả năng kết liễu xuất sắc, trái ngược sự phung phí cơ hội bên phía Quỷ đỏ.

MU thường chơi không tốt khi vắng thủ quân Bruno Fernandes - Ảnh: MUFC

Không những nếm trái đắng, đoàn quân HLV Ruben Amorim còn tổn thất nặng về mặt lực lượng, khi đội trưởng Bruno Fernandes dính chấn thương gân kheo, phải xa sân cỏ ít nhất một tháng.

Tin dữ ập đến trong bối cảnh, nhân sự MU thiếu hụt trầm trọng cả 3 tuyến, với Amad, Mbeumo, Mazraoui về dự AFCON, còn Mainoo, Maguire hay De Ligt đang dưỡng thương.

Kể từ mùa bóng 2022/23, MU chỉ đá 7 trận ở Premier League mà không có thủ quân người Bồ Đào Nha trong đội hình xuất phát. Đáng tiếc, họ thua 6 và hòa 1 ở những trận vắng Bruno Fernandes.

Điềm báo xấu vẫn chưa dừng lại, bởi họ cũng không thắng cả 3 trận sân nhà gần nhất tại Ngoại hạng Anh và để thủng lưới 10 vòng liên tiếp.

Bên kia chiến tuyến, Newcastle đang sống nhờ những khoảnh khắc lóe sáng của tân binh Nick Woltemade. Tiền đạo người Đức khiến fan "chích chòe" nhanh chóng quên đi kẻ phản bội Alexander Isak.

Cuối tuần trước, Woltemade ghi cú đúp vào lưới Chelsea. Thế nhưng, nhưng sai lầm dưới hàng thủ tạo điều kiện cho đội khách vùng lên gỡ hòa 2-2.

Cuộc đối đầu ngày Boxing Day hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: Khelnow

Đang kém MU 3 điểm, Newcastle chưa thoát khỏi nửa dưới BXH và tiếp tục gặp vấn đề về tính thiếu ổn định, thể hiện qua 6 trận thắng, 6 thua và 5 trận hòa mùa này.

Từng nổi tiếng nhờ hàng thủ vững chãi dưới thời Eddie Howe, Newcastle cũng không thể giữ sạch lưới 10 trận gần đây. Họ cũng chỉ có duy nhất một chiến thắng trên sân khách Ngoại hạng Anh 2025/26.

Với việc tuyến phòng ngự đôi bên đều chơi không tốt, thủ môn Senne Lammens và Nick Pope sẽ phải hoạt động nhiều hai đầu khung gỗ trong cuộc chạm trán đêm nay.

Tỷ lệ châu Á: Đồng banh (0: 0) - TX: 2 3/4

Dự đoán: Hòa 2-2

Thông tin lực lượng

MU: Amad Diallo, Mazraoui, Mbeumo trở về tham dự AFCON. Maguire, De Ligt, Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo chấn thương. Casemiro trở lại sau án treo giò.

Newcastle: Dan Burn, Tino Livramento, Kieran Trippier, Emil Krafth, Sven Botman, Jamaal Lascelles và William Osula vắng mặt vì chấn thương.

Đội hình dự kiến

MU: Lammens; Yoro, Heaven, Shaw; Dalot, Casemiro, Martinez, Dorgu; Mount, Cunha; Sesko.

Newcastle: Pope; Miley, Thiaw, Schar, Hall; Guimaraes, Tonali, Joelinton; Murphy, Woltemade, Gordon.