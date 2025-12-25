Nhà cầm quân Bồ Đào Nha thừa nhận, việc tìm người thay Bruno Fernandes (chấn thương gân kheo) lúc này là "bất khả thi".

"Không có Bruno, bạn sẽ mất tất cả. Anh ấy hiểu rõ mọi vị trí trên sân, luôn hướng dẫn những người khác nên ở đâu, cần phải di chuyển như thế nào.

Amorim sẽ không có sự phục vụ của Bruno Fernandes trong vòng 1 tháng tới - Ảnh: SunSport

Vì vậy, không thể thay thế một người như Bruno. Thế nên, chúng tôi cần rút ra bài học tích cực từ sự việc này.

Rất nhiều người phải nỗ lực hơn nữa vì Bruno chẳng những mang đến sự sáng tạo mà còn luôn biết cách tổ chức đội nhóm.

MU cần thêm những người lãnh đạo khác. Đó sẽ là cơ hội tốt cho Luke Shaw hay Lisandro Martinez thể hiện bản thân." - Ruben Amorim nói.

Trước cuộc đấu Newcastle, lực lượng Quỷ đỏ khá mỏng. Ngoài Bruno Fernnades, Kobbie Mainoo cũng vắng mặt do đau bắp chân.

Harry Maguire và Matthijs de Ligt vẫn đang trong quá trình hồi phục. Trong khi Noussair Mazraoui, Amad Diallo và Bryan Mbeumo phải trở về phục vụ ĐQGT tại cúp bóng đá châu Phi.

HLV Amorim muốn nhìn vào mặt tích cực: "Đúng là chúng tôi đang gặp một số vấn đề. Bởi vậy, cần tìm giải pháp khác.

Đây có thể là cơ hội cho những cầu thủ trẻ như Jack Fletcher - người đã thể hiện tốt khi vào sân ít phút trận trước.

Tôi luôn đặt niềm tin vào các cầu thủ của mình. Nếu tập trung thi đấu, chúng ta sẽ giành chiến thắng."