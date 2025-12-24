Đội bóng của Pep Guardiola nhiều khả năng chiến thắng trong cuộc đua giành chữ ký ngôi sao thuộc biên chế Bournemouth, dù Semenyo nhận được sự quan tâm từ hàng loạt CLB.

Nếu Man City đạt được thỏa thuận chuyển nhượng, đó sẽ là đòn giáng mạnh vào MU, đội bóng cũng tích cực liên hệ chiêu mộ Semenyo thời gian gần đây.

Semenyo muốn đầu quân Man City của Pep Guardiola - Ảnh: T.T

Giao kèo giữa Semenyo và Bournemouth kèm điều khoản giải phóng trị giá 65 triệu bảng Anh, có hiệu lực trong hai tuần đầu của năm 2026.

Chính vì thế, bất kỳ đội bóng nào chi ra khoản tiền trên và nhận được cái gật đầu từ tuyển thủ người Ghana, họ sẽ thành công.

Nguồn tin gần gũi Semenyo cho hay, anh hy vọng đầu quân cho Man "xanh" để chinh phục các danh hiệu lớn ngay mùa giải này.

Chelsea định nhảy vào cuộc đua nhưng nhanh chóng rút lui khi biết đến ý muốn đầu quân cho đội chủ sân Etihad của Semenyo.

Sở hữu nề tảng thể lực sung mãn, có thể đá tốt cả hai cánh, Antoine Semenyo gây ấn tượng kể từ đầu mùa với 8 bàn thắng sau 16 lần ra sân.

HLV Ruben Amorim mong có được chân chạy cánh 25 tuổi này ở kỳ chuyển nhượng mùa đông để khỏa lấp khoảng trống mà Amad Diallo và Mbeumo để lại (do phải tham dự AFCON).

Thế nhưng, MU cũng đành "chào thua" khi Semenyo chính thức bày tỏ ước vọng gia nhập Man City.