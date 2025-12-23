Bruno Fernandes phải rời sân sau hiệp một chuyến làm khách trên sân Villa Park, do bị tổn thương ở tình huống va chạm với Onana.

HLV Ruben Amorim cho biết, chàng thủ quân người Bồ Đào Nha gặp vấn đề về mô mềm và có liên quan đến cơ gân kheo.

Bruno Fernandes đi ăn cùng gia đình tối qua - Ảnh: Eamonn & James Clarke

Các nhân chứng cho biết, Bruno Fernandes đi lại khập khiễng khi ra ngoài vào tối thứ Hai vừa qua.

Những hình ảnh cho thấy, anh dùng bữa cùng người thân và bạn bè tại nhà hàng Turquoise ở Alderley Edge, Cheshire.

Lúc được hỏi liệu anh có đủ thể lực tham gia trận đấu ngày lễ tặng quà 26/12 (Boxing Day) với Newcastle hay không, Bruno trả lời dứt khoát "Không".

Tiền vệ 31 tuổi dự kiến sẽ vắng mặt ở 6 trận tới đây của MU, gặp Newcastle, Wolves, Leeds, Burnley, Brighton và derby Manchester trên sân Old Trafford hôm 17/1.

MU sẽ đến làm khách trên sân Arsenal ngày 25/1 và đó có thể là thời điểm thích hợp để Bruno Fernandes tái xuất.

Đây cũng là lần đầu tiên Bruno phải nghỉ dài hạn vì chấn thương trong màu áo Red Devils. Trước đó, anh chỉ bỏ lỡ hai trận do chấn thương hồi tháng 5/2024 và nghỉ một trận khác vì bị ốm tháng 3/2022.

Như vậy, HLV Amorim sẽ chỉ còn hai tiền vệ trung tâm để lựa chọn cho trận gặp Newcastle cuối tuần này, bởi Kobbie Mainoo cũng vắng mặt do đau bắp chân.