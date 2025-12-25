Highlights Cameroon 1-0 Gabon:

Ở trận ra quân bảng F AFCON 2025, Cameroon cho thấy bản lĩnh của ứng viên hàng đầu khi đánh bại Gabon với tỷ số 1-0. Đội bóng áo xanh nhập cuộc đầy chủ động và sớm cụ thể hóa ưu thế bằng bàn thắng ngay trong những phút đầu.

Etta Eyong ghi bàn duy nhất của trận đấu nhưng công đầu thuộc về Bryan Mbeumo (phải) - Ảnh: Bleacher Report Football

Phút thứ 8, ngôi sao thuộc biên chế MU - Bryan Mbeumo tung đường chuyền tinh tế loại bỏ hàng phòng ngự Gabon, tạo điều kiện để tiền đạo Etta Eyong băng vào dứt điểm gọn gàng, mở tỷ số cho Cameroon. Bàn thắng sớm giúp “Những chú sư tử bất khuất” thi đấu tự tin, kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu.

Sau bàn thua, Gabon nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Đại diện Trung Phi tổ chức nhiều pha phản công đáng chú ý, song hàng thủ Cameroon chơi kỷ luật, giữ cự ly đội hình chặt chẽ và không cho đối phương nhiều khoảng trống.

Ở chiều ngược lại, Cameroon cũng tạo thêm một số cơ hội nhưng thiếu chính xác trong khâu dứt điểm để nới rộng cách biệt.

Chung cuộc, chiến thắng 1-0 mang về ba điểm quan trọng cho Cameroon trong ngày ra quân. Màn trình diễn chắc chắn cùng khoảnh khắc tỏa sáng của Bryan Mbeumo được xem là tín hiệu tích cực, giúp đội bóng này thêm tự tin trong hành trình chinh phục AFCON 2025.