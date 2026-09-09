2h ngày 10/9, sân Diego Armando Maradona:

Arsenal từng toàn thắng cả 8 trận ở vòng phân hạng Champions League mùa trước. Dẫu vậy, chuyến hành quân tới Naples được dự báo sẽ mang đến thử thách hoàn toàn mới cho thầy trò Mikel Arteta.

Việc duy trì sự ổn định trong đội hình đang phát huy hiệu quả với Pháo thủ. Cuối tuần qua, họ đánh bại Chelsea 2-1 để tiếp tục hưởng trọn niềm vui chiến thắng.

Arsenal đang có khởi đầu tốt - Ảnh: AFC

Tuy nhiên, màn trình diễn trước kình địch cùng thành phố chưa mấy thuyết phục. Trước đó, Arsenal cũng rất vất vả mới vượt qua Aston Villa 1-0.

Trận cầu tại Villa Park chứng kiến mỗi đội chỉ tung ra 7 cú dứt điểm. Kịch bản giằng co tương tự có thể xuất hiện tại Naples, đặc biệt khi đội chủ nhà đang cần một kết quả tích cực sau màn khởi đầu bất ổn ở Serie A.

Kỷ nguyên hậu Antonio Conte là bài toán khó với Napoli. Trong hai mùa Serie A dưới sự dẫn dắt của cựu HLV Tottenham, đội bóng miền Nam Italia lần lượt cán đích ở vị trí thứ nhất và thứ hai.

Conte chia tay Napoli cuối mùa trước và người kế nhiệm Massimiliano Allegri chưa có được khởi đầu như mong muốn. Họ mới giành 3 điểm sau ba vòng đầu tiên Serie A 2026/27.

Dù vậy, hai thất bại của họ (thua Como 1-2 và Inter Milan 2-3) đều diễn ra trước những đối thủ nằm trong top 4 Serie A.

Có cảm giác Napoli chỉ còn thiếu một màn trình diễn bùng nổ để xoay chuyển tình thế. Diego Armando Maradona có thể là điểm tựa giúp họ làm điều đó.

Trong 10 năm qua, Napoli chỉ thua 3/25 trận sân nhà tại Champions League, thống kê cho thấy bất kỳ ông lớn nào của châu Âu cũng có thể gặp khó khăn khi hành quân tới Naples.

Arsenal sẽ có chuyến làm khách khó khăn - Ảnh: FF90

Arsenal hiểu rõ thử thách đang chờ đợi họ trước một Napoli giàu chất lượng, được tiếp thêm sức mạnh bởi bầu không khí cuồng nhiệt trên các khán đài.

Đoàn quân của Arteta đã chứng minh khả năng giải quyết những trận đấu chặt chẽ. Tuy nhiên, phong độ sân khách của Pháo thủ chưa mang lại sự tin tưởng tuyệt đối.

Vì thế, Arsenal có thể gặp nhiều khó khăn tại Naples. Một điểm rời sân Diego Armando Maradona sẽ là kết quả hợp lý với nhà đương kim vô địch Premier League.

Dự đoán: Hòa 1-1

Thông tin lực lượng

Napoli: Alessandro Buongiorno, Luca Marianucci và Giovane vắng mặt vì chấn thương. Lão tướng De Bruyne có thể vào sân từ ghế dự bị.

Arsenal: William Saliba và Mosquera, Timber chấn thương. Bruno Guimaraes bị đau nhẹ.

Đội hình dự kiến

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Marin, Rrahmani, Spinazzola; De Bruyne, Lobotka, Anguissa; Politano, Hojlund, Santos

Arsenal: Raya; White, Konsa, Gabriel, Hincapie; Zubimendi, Rice; Saka, Odegaard, Tzolis; Havertz.