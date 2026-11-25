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Kết quả bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
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25/11 00:45
|Bodo Glimt 1-0 LASK Linz
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TV360, On Football
|Galatasaray 1-0 Aston Villa
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TV360
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25/11 03:00
|Arsenal 1-1 Dortmund
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TV360
|Como 1-0 AEK Athens
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TV360
|Feyenoord 0-1 FC Porto
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TV360, On Sports
|Man City 2-2 Napoli
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TV360, On Football
|RB Leipzig 3-1 Lens
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TV360, On Sports +
|Real Madrid 5-1 PSV Eindhoven
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TV360
|Slovan Bratislava 0-2 Betis
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TV360, On Sports News
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AFC CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
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24/11 14:45
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Newcastle Jets 1-2 Kashiwa Reysol
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24/11 17:00
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Daejeon 3-2 Beijing Guoan
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Kyoto Sanga 1-0 Pohang Steelers
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24/11 19:15
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CAHN 3-1 Vissel Kobe
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TV360
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Ratchaburi 1-1 Johor DT
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Shanghai Port 3-1 Buriram
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24/11 23:00
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Shabab Al Ahli vs Al Qadisiya
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25/11 01:15
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Al Nassr vs Al Sadd Doha
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TV360
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AFC CHAMPIONS LEAGUE 2 2026/27 – VÒNG BẢNG
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24/11 20:45
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East Bengal 1-0 Al Hussein
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24/11 23:00
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Al Seeb 2-0 Al Shorta
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FIFA U17 WORLD CUP 2026 – VÒNG BẢNG
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24/11 19:30
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U17 Costa Rica 0-2 U17 CH Ireland
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FPT Play, MyTV
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24/11 20:00
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U17 Nhật Bản 0-1 U17 Serbia
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FPT Play, MyTV
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24/11 20:30
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U17 Algeria 2-1 U17 Montenegro
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FPT Play, MyTV
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24/11 21:30
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U17 CH Dominican 2-1 U17 Chile
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FPT Play, MyTV
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24/11 22:00
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U17 Brazil 1-0 U17 Tanzania
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FPT Play, MyTV
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24/11 22:30
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U17 Honduras 0-2 U17 Colombia
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FPT Play, MyTV
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U17 Venezuela 1-0U17 Romania
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FPT Play, MyTV
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U17 Mexico 4-0 U17 Cameroon
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FPT Play, MyTV
Kết quả bóng đá hôm nay được cập nhật liên tục, giúp người hâm mộ theo dõi tỷ số và diễn biến các trận đấu trong nước, quốc tế.
Độc giả dễ dàng tra cứu kết quả Ngoại hạng Anh, Champions League, Europa League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 cùng những giải đấu lớn như World Cup, EURO, Asian Cup và AFC Champions League.
Kết quả V.League, Cúp Quốc gia, đội tuyển Việt Nam, U23 Việt Nam và các giải trẻ cũng được cập nhật thường xuyên.
Thông tin được tổng hợp theo ngày, từng giải đấu, gồm tỷ số chung cuộc, kết quả hiệp một, cầu thủ ghi bàn và diễn biến nổi bật.
Bên cạnh đó, bảng xếp hạng bóng đá được cập nhật sau mỗi vòng, giúp độc giả theo sát cuộc đua vô địch, giành vé dự cúp châu Âu và trụ hạng.
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