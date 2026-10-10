2h00 ngày 11/10, sân Bernabeu:

Nhận định bóng đá Real Madrid vs Villarreal: Real Madrid đối mặt khó khăn trước Villarreal, đội không ngại tấn công ngay tại Bernabeu, trong trận đấu diễn ra vào lúc 2h ngày 11/10, vòng 8 La Liga.

Villarreal đến Bernabeu với tham vọng tấn công Real Madrid trong trận đấu thuộc vòng 8 La Liga 2026/27 (2h ngày 11/10), tiếp nối cuộc đổi mới dưới thời Inigo Perez.

Sau nhiều năm gắn với hệ thống phòng ngự của Unai Emery và Marcelino, “Tàu ngầm vàng” chọn cách đẩy cao đội hình, pressing quyết liệt và chấp nhận rủi ro.

Real Madrid gây thất vọng trước dịp FIFA Days. Ảnh: Diario AS

Đây là bước chuyển trong dự án lấy đào tạo trẻ làm nền tảng. Đại diện cho thị trấn chỉ khoảng 50.000 dân, Villarreal không thể chạy đua mua sắm với Real Madrid, Barcelona hay Atletico.

Thay vào đó, CLB phát triển cầu thủ, tạo nguồn thu chuyển nhượng rồi tái đầu tư vào đội hình và cơ sở hạ tầng.

Villarreal đạt thặng dư chuyển nhượng 83 triệu euro trong sáu mùa gần nhất. Những thương vụ bán Pau Torres, Alex Baena, Yeremy Pino hay Chukwueze giúp CLB vừa duy trì sức cạnh tranh, vừa nâng cấp sân La Ceramica và khu huấn luyện.

Hai mùa liên tiếp giành vé Champions League chứng minh hiệu quả của mô hình ấy. Tuy nhiên, Villarreal muốn tiến xa hơn bằng việc trao cho Perez nhiệm vụ phát triển tài năng trẻ và xây dựng lối chơi chủ động.

Những điều chỉnh đang mang lại tín hiệu tích cực. Theo Opta, Villarreal chỉ đứng sau Barcelona tại La Liga về khả năng hạn chế đối thủ chuyền bóng trước mỗi hành động phòng ngự.

Perez tin Bernabeu là sân khấu lý tưởng để kiểm nghiệm bản lĩnh. Ông yêu cầu cầu thủ hiểu sức mạnh của Real Madrid nhưng không để nỗi sợ phản công khiến họ từ bỏ lối chơi.

“Chúng tôi càng quyết liệt, càng bớt sợ họ, thì càng tiến gần chiến thắng”, Perez nhấn mạnh.

Trong khi đó, tận dụng thời gian nghỉ FIFA Days, Jose Mourinho đã điều chỉnh lại lối chơi của Real Madrid. Có hai ưu tiên: tạo nền tảng để Vinicius tỏa sáng trở lại; điều chỉnh một số khía cạnh ở tuyến giữa, để kiểm soát tốt hơn các tình huống và giúp phòng ngự chắc chắn hơn.

Những lời phàn nàn của Mourinho về trọng tài sau trận derby không thể bào chữa cho kết quả tệ hại trước Atletico, cùng hạn chế trong lối chơi. Vinicius luôn được coi là mảnh ghép quan trọng. Tuy vậy, anh đang có khởi đầu tệ nhất kể từ đại dịch, chỉ ghi được 1 bàn thắng và 3 kiến tạo trong 8 trận trên mọi đấu trường.

Mourinho phải có nhiều điều chỉnh chiến thuật. Ảnh: RMCF

Tại sân Metropolitano, Vini đã chạm đáy. Anh là cầu thủ Real Madrid có ít pha chạm bóng nhất, kể cả những cầu thủ dự bị (22 lần, so với 24 lần của Camavinga, người vào sân ở phút 74, hoặc 26 lần của Bernardo, người vào sân ở phút 81), chỉ thực hiện 1 pha rê bóng (thành công).

Điểm còn lại là tìm kiếm cặp tiền vệ trung tâm chơi sau lưng Jude Bellingham trong sơ đồ 4-2-3-1. Lần lượt Valverde - Bernardo Silva; Valverde - Camavinga; Valverde - Trent Alexander-Arnold; Tchouameni - Valverde đã được sử dụng nhưng thiếu ổn định.

Trước Villarreal, Mourinho đang xem xét xếp Tchouameni đá cặp Bernardo trong trận đấu mà Bernabeu có thể xuất hiện nhiều tiếng la ó.

Chiến thắng là mệnh lệnh với Real Madrid để vượt qua giai đoạn khó khăn và không bị Barcelona bỏ xa hơn trên bảng xếp hạng. Dù vậy, thầy trò Mourinho chắc chắn sẽ trải qua những phút chật vật tại Bernabeu.

Lực lượng:

Real Madrid: Rodrygo, Mendy, Asencio chấn thương; Militao và Valverde chưa rõ thi đấu. Huijsen bị treo giò.

Villarreal: Buchanan chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konate, Rudiger, Cucurella; Bernardo Silva, Tchouameni; Arda Guler, Bellingham, Vinicius; Mbappe.

Villarreal (4-2-3-1): Gulacsi; Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga, Cardona; Gueya, Comesana; Akhomach, Moleiro, Nicolas Pepe; Ayoze Perez.

Dự đoán: Real Madrid thắng 2-1.