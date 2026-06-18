Từ Messi, World Cup

Sáng 17/6, người hâm mộ thế giới và Việt Nam chứng kiến trận đấu thứ 200 trong màu áo Argentina, đồng thời cũng nhìn thấy huyền hoại của bóng đá đương đại chạm mốc, phá vỡ nhiều kỷ lục ở World Cup.

Điều đáng nói ở chỗ, khi chạm đến những cột mốc đáng nhớ và không dễ bị xô đổ, Messi đã gần 39 tuổi (chính xác 38 tuổi và 358 ngày), điều vốn tưởng chừng như chẳng đơn giản trong thời kỳ bóng đáng hiện đại ưu tiên thể lực.

Gần 40 tuổi, Messi vẫn toả sáng

Nhưng, Messi cũng chưa phải là cầu thủ lớn tuổi nhất vẫn còn thi đấu và góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Bởi trên ngôi sao người Argentina còn có Ronaldo, Modric, Vozinha… đã và đang sắp ra sân ở World Cup 2026.

Người hâm mộ ngả mũ trước những cái tên kể trên về tài năng là đương nhiên, nhưng điều thán phục nhất có lẽ vẫn nằm ở câu chuyện tuổi tác, khát vọng bất chấp đã bước sang cái ngưỡng trở thành HLV hoặc đơn giản hưởng thụ cuộc sống đủ đầy sau những năm tháng nhiều vinh quang.

Tiếng thở dài ở sân chơi quốc nội

Nhìn từ hào quang rực rỡ của World Cup, quay về với thực tại trong nước, người hâm mộ bóng đá Việt Nam không khỏi chạnh lòng và buông một tiếng thở dài.

Ở bóng đá Việt Nam một nghịch lý cay đắng đã và đang tồn tại: bước sang tuổi 30, nhiều cầu thủ đã bị dán nhãn "toan về già", đánh mất động lực và chọn cách giải nghệ sớm, hoặc rút lui dần khỏi sân chơi đỉnh cao.

Trong khi đó, ở V-League những Văn Quyết, Tấn Trường... là hàng hiếm

Phần lớn cầu thủ chọn rời đi khỏi bóng đá đỉnh cao một phần do chấn thương dai dẳng, nhưng lý do lớn hơn nằm ở câu chuyện thiếu động lực, khát vọng, yêu nghề và sớm đủ đầy về vật chất, dù thực tế nếu nghiêm túc việc chơi bóng qua ngưỡng 30 tuổi thêm vài năm nữa không phải vấn đề quá lớn.

Những Tấn Trường, Anh Đức, Văn Quyết, Tấn Tài… là minh chứng rõ nhất cho câu chuyện tuổi tác chỉ là một phần trong bóng đá. Ở tuổi ngoài 30 các cầu thủ nói trên vẫn toả sáng theo cách của mình.

Anh Đức ghi bàn và mang chức vô địch AFF Cup về cho tuyển Việt Nam khi đã 33 tuổi, Văn Quyết giành Quả bóng vàng khi cũng đã ngoài 30, hay như Tấn Trường lúc này ở tuổi 40 vẫn sẵn sàng ra sân tại V-League mùa tới.

Các “lão tướng” nói trên là minh chứng sống động cho thấy cầu thủ Việt hoàn toàn có thể chơi bóng đỉnh cao nếu có sự chuyên nghiệp và khát khao. Chỉ tiếc rằng lại quá ít ở V-League hay giải hạng Nhất, nên đành phải… thở dài.