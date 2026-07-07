3h00 ngày 8/7, sân BC Place:

Hai đội tuyển Thụy Sĩ và Colombia bước vào vòng 1/8 World Cup 2026 với cùng một điểm chung, khi cùng có khát vọng lặp lại thành tích tốt nhất trong lịch sử của mình.

Với Thụy Sĩ, đó là tứ kết năm 1954, kỳ World Cup trên sân nhà. Ở giải đấu chứng kiến Đức lần đầu tiên vô địch, “Nati” – biệt danh đội tuyển xứ đồng hồ – cũng lập kỷ lục ghi bàn (11) và thủng lưới (11).

Ngôi sao trẻ Manzambi có ảnh hưởng lớn lên lối chơi của Thụy Sĩ. Ảnh: Nati

Trong khi đó, với Colombia, ký ức gần hơn nhiều. Thế hệ James Rodriguez từng vào tứ kết World Cup 2014, nơi họ để thua chủ nhà Brazil.

Ở Vancouver, trận chiến Thụy Sĩ và Colombia không chỉ nhằm cạnh tranh vé cuối cùng vào vòng tứ kết.

Với giới chuyên môn, trận đấu được đánh giá rất cao về mặt chiến thuật. Đây là cuộc chạm trán giữa hai cách chơi, hai trạng thái bóng đá khác nhau.

Thụy Sĩ vẫn mang dáng dấp quen thuộc, với chắc chắn, kỷ luật, lì lợm và rất khó bị đánh gục. Sự thực dụng và chính xác như chiếc đồng hồ.

“Nati” của HLV Murat Yakin không cần áp đảo, nhưng luôn biết cách kéo trận đấu về nhịp độ mình muốn.

Trong hệ thống ấy, tài năng trẻ Johan Manzambi nổi lên như làn gió mới với khả năng tạo khác biệt.

Ở tuổi 20, Manzambi mang đến tốc độ, sự táo bạo và khả năng tạo khác biệt mà Thụy Sĩ trước đây không thường có.

Phía bên kia chiến tuyến là Colombia, đội bóng của cảm xúc và sự ngẫu hứng. Luis Diaz là hình ảnh tiêu biểu nhất cho thứ bóng đá ấy.

Luis Diaz là chìa khóa lối chơi của Colombia. Ảnh: FCF

Luis Diaz, sau mùa giải bùng nổ với Bayern Munich, có thể im lặng trong nhiều phút, rồi bất ngờ xé toang một cánh, kéo lệch cả khối phòng ngự bằng một pha tăng tốc hoặc một động tác ngoặt bóng.

Phong cách của Diaz là sự ngẫu hứng, hỗn loạn trong kiểm soát. Ngay cả khi không ghi bàn, anh vẫn biết cách phá vỡ cấu trúc của đối thủ để tạo điều kiện cho đồng đội tỏa sáng.

Trước một Thụy Sĩ giỏi tổ chức, Colombia cần chính sự hỗn loạn có kiểm soát của Diaz để mở khóa trận đấu.

Về lý thuyết, Thụy Sĩ có đủ kinh nghiệm và cấu trúc để khiến Colombia gặp khó. Trong thế trận chặt chẽ, chính phong cách Manzambi và Luis Diaz sẽ tạo ra những khoảnh khắc định đoạt cả trận đấu.

Đội hình dự kiến:

Thụy Sĩ (4-2-3-1): Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Ndoye, Manzambi, Vargas; Embolo.

Colombia (4-3-3): Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica; Lerma, Arias, Puerta; James Rodriguez, Suarez, Luis Diaz.

Dự đoán: Colombia thắng 2-1.