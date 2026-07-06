Khi Na Uy trên cơ Brazil

Đầu tiên là những pha cứu thua xuất sắc của Nyland, bao gồm cả tình huống cản phá quả phạt đền của Bruno Guimaraes. Sau đó là “chiếc búa tạ” mang tên Erling Haaland kết liễu Brazil của Carlo Ancelotti.

Hai cú dứt điểm, 2 bàn thắng. Tiền đạo Na Uy đúng nghĩa một “quái vật” trong vòng cấm, ghi bàn bằng cả đầu và chân. Chỉ với hai pha chạm bóng quyết định, Haaland tạo nên hai bàn thắng lịch sử.

Haaland và Na Uy có trận đấu lịch sử. Ảnh: NFF

Quả phạt đền thành công của Neymar ở phút bù giờ cuối cùng chỉ giúp Brazil rút ngắn tỷ số và càng tô đậm hình ảnh của một trong những Selecao ít ngôi sao nhất lịch sử.

Kế hoạch của Ancelotti nhằm xây dựng một tập thể thực dụng, giỏi phản công đã dừng lại ngay từ vòng 1/8 World Cup 2026. Sự hiệu quả và tính thực dụng mà nhà cầm quân người Italia tìm kiếm cuối cùng lại được Haaland thể hiện, chứ không phải Vinicius.

Na Uy là đội nhập cuộc chủ động hơn. HLV Stale Solbakken yêu cầu các học trò khai thác điểm yếu của Brazil: khả năng triển khai bóng từ tuyến dưới khi bị gây sức ép.

Ngay từ những đường chuyền đầu tiên của Alisson, Haaland, Sorloth, Nusa và Odegaard đã đồng loạt áp sát khu vực trước vòng cấm, bịt kín mọi hướng lên bóng.

Lối pressing quyết liệt giúp Na Uy kiểm soát thế trận trong những phút đầu, đồng thời khiến Brazil lúng túng. Odegaard dẫn bóng phản công rồi chọc khe để Sorloth bứt tốc vượt qua Douglas Santos.

Trong vòng cấm, hàng loạt cầu thủ áo đỏ chờ sẵn để dứt điểm đường căng ngang của Sorloth. Berg sút tung lưới Alisson, nhưng bàn thắng không được công nhận vì việt vị.

Brazil mất vài phút mới thoát khỏi sức ép nhờ khả năng làm tường một chạm của Matheus Cunha. Những pha di chuyển của anh mở ra vài tình huống phản công giúp đội giải tỏa áp lực.

Nyland cản quả phạt đền mang tính bước ngoặt. Ảnh: NFF

Cunha sau đó phối hợp cùng Martinelli tạo nên pha bóng dẫn tới việc tiền đạo MU bị Ajer đốn ngã trong vòng cấm. Một quả phạt đền rõ ràng với tất cả mọi người, ngoại trừ trọng tài chính. Chỉ sau khi VAR can thiệp, quyết định mới được thay đổi.

Bruno Guimaraes nhận trách nhiệm thực hiện. Tuy nhiên, Nyland không bị đánh lừa, bay người sang trái để cản phá – bắt đầu một đêm thi đấu xuất thần theo cách hoàn hảo nhất.

Sức mạnh Haaland

Chưa đầy 20 phút, cả Brazil lẫn Na Uy đều trải qua những phen hú vía. Sau đó, trận đấu rơi vào quãng thời gian giằng co khi cầu thủ hai đội đều sợ một sai lầm.

Có lẽ đây là trận đấu thể hiện rõ nhất triết lý của Ancelotti trong bối cảnh vòng knock-out không còn chỗ cho sai sót. Brazil chủ động lùi sâu. Martinelli như một tiền vệ trái, còn Vinicius và Cunha đóng vai trò mũi nhọn chờ phản công.

Trong một pha phản công như vậy, Vinicius và Martinelli bật tường đẹp mắt trước khi cầu thủ Arsenal căng ngang vào trong, nhưng Nyland kịp dùng đùi cản phá.

Ít phút sau, Vinicius cướp bóng từ chân Odegaard ngay trước vòng cấm, ngoặt qua một hậu vệ rồi tung cú sút, nhưng Nyland tiếp tục chiến thắng.

Hiệp 1 khép lại với thế trận cân bằng, hai đội thay nhau kiểm soát bóng nhưng đều thi đấu chậm rãi, thận trọng.

Haaland là hung thần với Brazil. Ảnh: NFF

Sau giờ nghỉ, Na Uy mạnh mẽ và bóp nghẹt Brazil. Ancelotti đã tung Endrick vào sân với hy vọng tạo đột biến bằng sức trẻ và tốc độ.

Vinicius trao cho tài năng trẻ này cơ hội vàng bằng đường chuyền má ngoài tinh tế. Endrick đối mặt Nyland, nhưng cú lốp bóng chéo góc của anh đi chệch khung thành trong gang tấc.

Bỏ lỡ cơ hội, Brazil càng đánh mất thế trận. Ancelotti tung mọi quân bài còn lại, trong đó có Neymar.

Bên kia chiến tuyến, Solbakken cũng làm mới đội hình và quyết định quan trọng nhất là đưa Schjelderup vào sân. Chính đường tạt bóng xoáy mạnh của anh đã được Haaland đánh đầu cắt mặt Gabriel ghi bàn khi trận đấu chỉ còn khoảng 10 phút.

Brazil hoàn toàn vỡ trận, để Na Uy kiểm soát bóng với Odegaard và liên tục phản công. Dù vậy, Nyland vẫn còn kịp thực hiện thêm một trong những pha cứu thua đẹp nhất giải đấu khi đẩy bóng trúng cột dọc sau cú chạm đổi hướng của một hậu vệ Na Uy.

Cuối cùng, Haaland kết liễu Brazil bằng cú sút đầy uy lực. Bàn thắng từ chấm phạt đền và nước mắt Neymar chính thức khép lại hành trình của Selecao tại World Cup.

(Nguồn: VTV)