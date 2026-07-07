Argentina trải qua trận đấu toát mồ hôi trước đội bóng lần đầu dự World Cup, Cape Verde. Messi cùng đồng đội phải cần đến bàn đá phản của đối thủ ở phút 111 để giành chiến thẳng 3-2 trong hiệp phụ, giành quyền vào vòng 16 đội gặp Ai Cập.

Messi thừa nhận sau trận, dù làm được điều khó khăn nhất – ghi bàn thắng đầu tiên, nhưng Argentina đã không thể chơi trận đấu theo ý mình. Đội trưởng số 10 cũng nhấn mạnh, không phải tự nhiên Cape Verde cầm chân được Tây Ban Nha lẫn Uruguay và anh cùng đồng đội phải rút ra được bài học từ chiến thắng nhọc ấy.

Các chuyên gia dự đoán Messi và Argentina sẽ thắng Ai Cập trong 90 phút. Ảnh: Khel Now

HLV Lionel Scaloni cũng cho biết, ông cùng học trò sẽ ngồi lại để bàn về những sai số của đội khi đấu Cape Verde, để chuẩn bị tốt hơn cho trận đấu phía trước.

Như thường lệ, Messi vẫn là điểm nhấn trong các chiến thắng của Argentina. Anh là ngoại lệ, khi đạt được hiệu suất ghi bàn cao trong cả 2 kỳ World Cup liên tiếp (4 năm trước là 7 bàn và hiện nay cũng đang có 7 bàn).

Được chứng kiến Messi chơi bóng tại World Cup năm nay – World Cup cuối cùng của anh, thực sự là món quà với người yêu bóng đá và họ mong La Pulga tiếp tục tỏa sáng trong vũ điệu cuối của mình.

Bên kia chiến tuyến, Ai Cập thắng 4-2 trong loạt đấu cân não với Úc, sau khi trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1 trong 120 phút.

So với Argentina, Ai Cập rõ ràng kém cạnh hơn hẳn. Tuy nhiên, với những gì Messi và đồng đội đã phải chịu đựng trước Cape Verde, Ai Cập cũng có thể làm đảo ngược những dự đoán, đánh giá, nhất là trong bối cảnh họ không chịu sức ép hay kỳ vọng lớn.

Trong quá khứ, 2 đội mới có lần gặp nhau duy nhất (2008) và Argentina giành chiến thắng 2-0.

Dưới góc nhìn giới chuyên môn, Ai Cập có thể gây khó khăn cho Argentina, nhưng đừng quên, hàng thủ của họ từ đầu giải, trận nào cũng để thủng lưới. Messi và đồng đội sẽ khiến đối thủ rời cuộc chơi với thống kê kém ấn tượng đó.

Chuyên gia bóng đá BBC, Chris Sutton nhận định: “Argentina vừa vất vả vượt qua Cape Verde, nhưng tôi không thấy Ai Cập có thể gây khó khăn cho Messi và các đồng đội của anh ấy, hoặc ngăn cản họ ghi bàn”.

Và dự đoán được chuyên gia này đưa ra: Argentina thắng 3-0 Ai Cập.

Trong khi đó, cả Goal và Sportsmole đều chọn tỷ số Argentina thắng 3-1 Ai Cập. Riêng chuyên gia Sportskeeda dự đoán Argentina thắng 2-0 Ai Cập.

Đội hình dự kiến:

Argentina (4-3-3): E. Martinez; Molina, Romero, L. Martinez, Medina; De Paul, Fernandez, Mac Allister; Messi, Martinez, Almada.

Ai Cập (4-4-2): Shobeir; Hany, Fathy, Ibrahim, Rabia; Ashour, Lasheen, Ateya, Ziko; Salah, Marmoush.