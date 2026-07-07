Cả 2 đội đều đứng đầu bảng một cách ấn tượng, trước khi vượt qua các đối thủ theo cách của mình để lấy vé vòng 1/8 World Cup 2026.

Nếu Thụy Sĩ (7 điểm) xếp nhất bảng B, dù chung bảng với chủ nhà Canada, thì Colombia (7 điểm) còn đáng kể hơn, khi buộc Bồ Đào Nha phải xếp nhì, ở bảng K.

Tại vòng 32 đội, Colombia đánh bại Ghana 1-0, với bàn thắng từ khá sớm (14’), và tạo ra không ít cơ hội sau đó, trong lúc không để đối thủ tung ra cú sút trúng đích nào.

Colombia được đánh giá là một trong những đội bóng đáng xem nhất tại World Cup 2026, với lối chơi tốc độ, tấn công dồn dập và hiệu quả nơi hàng thủ - mới chỉ để thủng 1 bàn từ đầu giải.

Nhiều khả năng 2 đội phải cần đến hiệp phụ mới có thể phân định thắng - thua. Ảnh: Fox Soccer

Tuy nhiên, số bàn thắng của họ vẫn còn ít so với số cơ hội tạo ra – 5 bàn qua 4 trận, tức trung bình 1,25 bàn/trận. Những Luis Diaz đến Luis Suarez, James Rodriguez và Jhon Arias đều đã bỏ lỡ những thời cơ của mình.

Với Thụy Sĩ, tại vòng 32 đội họ có chiến thắng 2-0 Algeria, nhờ các pha lập công của Embolo và Ndoye chia đều ở đầu mỗi hiệp.

Sau 4 trận, đội bóng của HLV Murat Yakin ghi được 8 bàn thắng, để thủng lưới 3 bàn.

Đấu Colombia chính là thử thách lớn nhất của Thụy Sĩ từ đầu giải đến nay, cũng là bài kiểm tra về tham vọng của họ tại World Cup 2026.

Thụy Sĩ chưa từng lọt vào vòng 8 đội mạnh nhất, kể từ giải đấu diễn ra trên sân nhà vào 1954, tức đã 72 năm. Trong khi Colombia làm được điều đó cách đây 12 năm, tại World Cup 2014.

Trong quá khứ, 2 đội từng gặp nhau 4 lần, trong đó Colombia chiếm ưu thế với 2 thắng và 1 hòa.

Ở cuộc chạm trán giữa Thụy Sĩ và Colombia lần này được dự đoán sẽ diễn ra chặt chẽ và có tỷ số sít sao.

Chuyên gia bóng đá BBC, Chris Sutton nêu ra góc nhìn về cặp đấu này: Thụy Sĩ cho thấy sự vững vàng với một Granit Xhaka kiểm soát khu vực trung tuyến, với Joha Manzambi và Ruben Vargas đều tỏ ra lợi hại trên hàng công.

Nhưng Colombia là một đội bóng thực sự cân bằng và rất khó để ngăn chặn họ.

Dự đoán được vị này đưa ra: Hai đội hòa nhau trong giờ đấu chính thức và Colombia thắng 3-2 Thụy Sĩ ở hiệp phụ.

Trong khi đó, các nhà phân tích Sky Sports dự đoán, đại diện Nam Mỹ sẽ thắng Thụy Sĩ với tỷ số 1-0 hoặc 2-1. Sportsmole cũng dự đoán kết quả là Colombia 2-1 Thụy Sĩ.

Chuyên gia Sportskeeda chọn 2 đội hòa 1-1 trong 90 phút, trước khi Thụy Sĩ thắng 2-1 ở hiệp phụ.

Đội hình dự kiến:

Thụy Sĩ: Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Ndoye, Manzambi, Vargas; Embolo.

Colombia: Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica; Lerma, Arias, Puerta; Rodriguez, Suarez, Diaz.