23h ngày 7/7, sân Mercedes-Benz:

Argentina vừa trải qua trận cầu khó khăn ngoài dự kiến, khi gặp Cape Verde. Messi tỏa sáng với bàn mở tỷ số, nhưng đại diện châu Phi vẫn buộc nhà ĐKVĐ phải bước vào hiệp phụ.

Đội bóng xứ tango chỉ giành vé đi tiếp nhờ pha phản lưới nhà của Diony Borges. Bàn thua nghiệt ngã khép lại hành trình đáng tự hào của Cape Verde, đội bóng tung ra tới 16 cú dứt điểm về phía khung thành Emiliano Martinez.

Các cầu thủ Argentina trên sân tập - Ảnh: Selección Argentina

Khả năng vượt khó ở hiệp phụ tiếp tục là điểm mạnh của Argentina qua các kỳ World Cup. Họ thắng 10/12 trận phải đá quá 90 phút, gồm 4 chiến thắng trong hiệp phụ và 6 lần vượt qua đối thủ trên chấm luân lưu.

Khiến người hâm mộ trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, Argentina vẫn nối dài chuỗi phong độ ấn tượng với 8 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Đáng chú ý, họ đều ghi ít nhất hai bàn ở cả tám trận thắng này.

Nếu vượt qua Ai Cập ở vòng 1/8, Argentina sẽ chạm trán Thụy Sĩ hoặc Colombia tại tứ kết. Lịch sử cũng đứng về phía đội bóng Nam Mỹ, khi họ thắng 7/9 trận gần nhất tại vòng 1/8 World Cup.

Bên kia chiến tuyến, Ai Cập đang viết nên câu chuyện cổ tích của riêng mình. Đoàn quân HLV Hossam Hassan lần đầu tiên sau 92 năm giành quyền vào vòng 1/8 World Cup.

"The Pharaoh" tạo nên cột mốc lịch sử khi vượt qua Australia trong loạt sút luân lưu cân não. Sức mạnh của Ai Cập vẫn phụ thuộc nhiều vào những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân của Salah, Marmoush hay các tình huống cố định.

Khi các phương án không phát huy hiệu quả, lối chơi thiên về phòng ngự giúp họ trở nên khó bị đánh bại. Tuy nhiên, Ai Cập cũng thiếu sắc bén để tạo ra khác biệt trước đối thủ mạnh ở vòng knock-out.

Messi sẽ đối đầu Salah - Ảnh: Fox

Giọt nước mắt của Salah sau chiến thắng Australia nói lên tất cả. Giờ đây, cầu thủ Ai Cập phải gác lại cảm xúc để tập trung khắc phục vấn đề nơi hàng thủ, trước cuộc chạm trán nhà đương kim VĐTG.

Lịch sử không ủng hộ đại diện châu Phi. Trong lần gặp nhau duy nhất năm 2008, Ai Cập thua Argentina 0-2 trong trận giao hữu, với các bàn thắng của Sergio Aguero và Nicolas Burdisso.

Khi đó, Lionel Messi vắng mặt vì chấn thương cơ. Nay ở tuổi 39, anh sẵn sàng cho màn so tài đáng chờ đợi với Mohamed Salah.

Dự đoán: Argentina thắng 2-0

Đội hình dự kiến

Argentina: E.Martinez; Molina, Romero, L.Martinez, Medina; De Paul, Fernandez, Mac Allister; Messi, Lautaro, Almada.

Ai Cập: Shobeir; Hany, Fathy, Ibrahim, Rabia; Ashour, Lasheen, Ateya, Ziko; Salah, Marmoush.