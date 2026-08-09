Trong trận cuối bảng A ASEAN Cup 2026, Indonesia từng nắm lợi thế lớn khi Ragnar Oratmangoen mở tỷ số.

Tuy nhiên, niềm vui đó không kéo dài khi Ilhan Fandi tận dụng sai lầm của thủ môn Cahya Supriadi để gỡ hòa 1-1, đưa Singapore giành vé từ tay Garuda vào bán kết ASEAN Cup 2026.

Lee Baker thất vọng trong trận thua Việt Nam 0-3. Ảnh: Kompas

Theo chuyên gia bóng đá Gita Suwondo, kết quả này nên được nhìn nhận xa hơn một trận đấu mà Indonesia không thể giành chiến thắng.

Điều quan trọng hơn là sự tiến bộ của bóng đá Indonesia phải luôn được đặt trong tương quan với sự phát triển của các đối thủ.

“Nhìn lại 8 trận dưới thời John Herdman, chúng ta chưa từng thắng một đối thủ được xem là cùng đẳng cấp với Indonesia”, chuyên gia phân tích.

“Chúng ta thua Bulgaria, thua Việt Nam và bây giờ hòa Singapore.

Đội hình Singapore xét về chất lượng có thể thấp hơn chúng ta, nhưng hãy nhìn xem họ đã tiến bộ như thế nào trong hai năm qua”.

Theo Gita, việc Indonesia bị loại cần được xem như một cuộc “kiểm tra thực tế”.

“Chúng ta luôn nói đội tuyển đã tốt hơn, John Herdman đã tạo ra những thay đổi. Nhưng điều thường bị quên mất là phải nhìn xem các đối thủ đang phát triển như thế nào”, ông nói.

Tấm gương Việt Nam

Gita lấy Việt Nam làm ví dụ về một nền bóng đá đã có bước tiến trong những năm gần đây nhờ công tác đào tạo cầu thủ trẻ.

“Việt Nam đã vô địch ASEAN Cup, SEA Games và vừa giành hạng ba U23 châu Á. Trong khi đó, Singapore lần đầu tiên kể từ năm 1994 giành quyền tham dự vòng chung kết Asian Cup 2026 (thắng luân lưu trước U23 Hàn Quốc 7-6; hòa 2-2 trong 120 phút - PV)”.

Indonesia dưới thời HLV Herdman luôn thua đối thủ mạnh. Ảnh: Kompas

Singapore cũng cho thấy họ không thể bị xem thường. “Họ chỉ thắng sát nút Campuchia, thắng Timor Leste 2-0. Nhưng họ có thể vô hiệu hóa Việt Nam, và tiếp tục khóa chặt Mitchell Baker”.

Bên cạnh việc yêu cầu nhìn nhận đúng sự tiến bộ của các đối thủ, Gita Suwondo còn chỉ ra vấn đề về khả năng tập trung của hàng phòng ngự Indonesia.

“Để hình dung rõ hơn, trong 5 bàn thua của Indonesia, có tới 4 bàn xuất phát từ những sai lầm của chúng ta”, ông nói.

Gita liệt kê những lỗi mà Indonesia mắc phải trong hành trình tại vòng bảng ASEAN Cup 2026. Đầu tiên là tình huống thủ môn Nadeo Argawinata xử lý kém khi thủng lưới trước Campuchia.

“Sau đó chúng ta mất bóng ở 1/3 cuối sân, tạo điều kiện để đối phương ghi bàn đầu tiên trong trận gặp Việt Nam”, ông chỉ ra.

“Ở bàn thứ 2 của Việt Nam, Nadeo không bảo vệ cột gần và các trung vệ của chúng ta đứng quá cao. Sai lầm thứ 4 xuất hiện trong trận gặp Singapore”.

Ông kết luận: “Về cơ bản, trong 5 bàn thua, chỉ có bàn của Xuân Son thực sự đến từ một tình huống xử lý cá nhân xuất sắc, khi cậu ấy đối mặt Nadeo và thủ môn không thể bị quy trách nhiệm. Còn lại đều bắt nguồn từ sai lầm của chính chúng ta”.

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