Bán kết ASEAN Cup 2026:

Tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ chạm trán tại bán kết ASEAN Cup 2026, với lượt đi trên sân khách diễn ra vào 16/8 và lượt về tại Mỹ Đình ngày 19/8. Trước cuộc quyết đấu tranh vé chung kết này, lịch sử đang nghiêng về phía thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Thống kế chỉ ra, trong hơn một thập kỷ qua, tuyển Việt Nam gặt kết quả áp đảo trước Malaysia. Cụ thể, trong 12 lần đối đầu từ 2014 đến 2026, tuyển Việt Nam thắng 10, hòa 1 và chỉ thua 1 (tại bán kết AFF Cup 2014).

Tuyển Việt Nam (áo đỏ) áp đảo Malaysia về thành tích đối đầu - Ảnh: VFF

Những cuộc đối đầu gần đây cho thấy sự khác biệt về phong độ giữa hai đội. Tuyển Việt Nam sở hữu lối chơi ổn định, khả năng kiểm soát trận đấu tốt cùng hàng phòng ngự chắc chắn, trong khi Malaysia vẫn luôn là đối thủ khó chịu nhờ nền tảng thể lực và lối chơi giàu sức mạnh.

Tại ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi đứng đầu bảng A với 10 điểm sau 4 trận. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik ghi 13 bàn và chỉ để thủng lưới một lần, cho thấy sự cân bằng ở cả tấn công lẫn phòng ngự.

Trong khi đó, Malaysia vào bán kết với tư cách nhì bảng B sau Thái Lan. Dù không có thành tích nổi bật bằng Việt Nam, đội bóng này vẫn sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm và có khả năng tạo bất ngờ.

Cuộc so tài tranh chiếc vé chung kết ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam vs Malaysia đang rất được chờ đợi.

Thống kê 12 lần đối đầu gần nhất Việt Nam vs Malaysia:

Ngày Giải đấu Trận đấu 31/03/2026 Vòng loại Asian Cup Việt Nam 3-1 Malaysia 10/06/2025 Vòng loại Asian Cup Malaysia 4-0 Việt Nam (0-3) 27/12/2022 AFF Cup Việt Nam 3-0 Malaysia 12/12/2021 AFF Cup Việt Nam 3-0 Malaysia 11/06/2021 Vòng loại World Cup Malaysia 1-2 Việt Nam 10/10/2019 Vòng loại World Cup Việt Nam 1-0 Malaysia 15/12/2018 AFF Cup Việt Nam 1-0 Malaysia 11/12/2018 AFF Cup Malaysia 2-2 Việt Nam 16/11/2018 AFF Cup Việt Nam 2-0 Malaysia 23/11/2016 AFF Cup Malaysia 0-1 Việt Nam 11/12/2014 AFF Cup Việt Nam 2-4 Malaysia 07/12/2014 AFF Cup Malaysia 1-2 Việt Nam

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