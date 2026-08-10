Những phép thử thành công

Điều dễ nhận thấy nhất sau vòng bảng là HLV Kim Sang Sik không còn phải lo thiếu phương án nhân sự. Ngược lại, đang có khá nhiều cầu thủ sẵn sàng cạnh tranh vị trí đá chính.

Thành Long là trường hợp nổi bật nhất, cầu thủ người Quảng Ngãi vốn dĩ không được HLV Kim Sang Sik quá coi trọng khi ông muốn tuyển Việt Nam chơi tấn công phủ đầu nên một tiền vệ đánh chặn có vẻ hơi thừa thãi.

Thành Long đang chơi rất xuất sắc. Ảnh: Anh Hiếu

Thế nhưng, qua 2 màn trình diễn trước Indonesia và Campuchia, có lẽ HLV Kim Sang Sik sẽ thay đổi cách nhìn đối với Thành Long. Tiền vệ thuộc biên chế của CLB CAHN chơi cực hay không chỉ ở vai trò đánh chặn mà còn biết điều tiết trận đấu, kiến tạo… cho các đồng đội ghi bàn.

Tương tự, trường hợp của Việt Anh, Hai Long - những người chơi thực sự nổi bật kể từ khi vào sân từ băng ghế dự bị để giúp HLV Kim Sang Sik có thêm những phương án dự phòng chất lượng cao trong các tính toán chiến thuật của mình.

Tới lựa chọn của HLV Kim Sang Sik cho vòng bán kết

Nếu đánh giá những điều được coi thành công nhất của tuyển Việt Nam ở vòng bảng ASEAN Cup 2026 thì có lẽ việc HLV Kim Sang Sik đưa ra thử nghiệm nhân sự và thành công được xếp hàng đầu.

Sau 4 trận đấu, rõ ràng ông thầy người Hàn Quốc đã nhận ra được ai đang khao khát, quyết tâm và duy trì được phong độ cao mỗi khi ra sân, và ngược lại.

Hai Long cũng thế, nhưng để có mặt trong đội hình xuất phát ở trận bán kết gặp Malaysia không chỉ là chuyện phong độ. Ảnh: Anh Hiếu

Dẫu vậy, 2 trận đấu bán kết gặp Malaysia dù không cần phải thử nghiệm thêm nhưng rất có thể ông Kim Sang Sik sẽ đưa những lựa chọn đủ khiến đối thủ và thậm chí người hâm mộ bất ngờ.

Có nghĩa thuyền trưởng tuyển Việt Nam khả năng sẽ chọn những cầu thủ phù hợp nhất cho lối chơi mà mình xây dựng để đấu Malaysia hơn là chuyên phong độ hoặc chuyên môn.

Điều này đồng nghĩa với việc những cầu thủ bị đánh giá thấp nhất so với sự kỳ vọng bên phía tuyển Việt Nam ở vòng bảng như Quang Hải, Tài Lộc hay thậm chí Hoàng Hên, Xuân Son vẫn sẽ có tên ở đội hình xuất phát hoặc nằm trong toan tính của HLV người Hàn Quốc.

Thuyền trưởng người Hàn Quốc và các cộng sự đủ hiểu rằng Malaysia lúc này đã khác so với trận đấu mà tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-1 trên sân Thiên Trường hồi tháng 3 trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup, không vì vé bán kết mà ở cách vận hành.

Malaysia lúc này được dẫn dắt bởi HLV Tan Chang Hoe, người có nhiều kinh nghiệm thực chiến tại ASEAN Cup đã giúp Himaru Malaya chơi rất ổn và lì lợm nên không thể coi thường, đặc biệt với trận đấu họ được chơi trên sân nhà.

Đối thủ khác hơn buộc tuyển Việt Nam lẫn ông Kim Sang Sik phải tính toán thật kỹ về nhân sự, nhưng sẽ không chỉ ở chuyện chuyên môn mà còn vấn đề ai bản lĩnh hơn mới được lựa chọn cho trận bán kết sắp tới.

Xem ASEAN Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn