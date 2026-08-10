Tuyển Việt Nam khép lại vòng bảng ASEAN Cup 2026 với vị trí nhất bảng A, giành 10 điểm sau 4 trận (3 thắng, 1 hoà). Đình Bắc và các đồng đội ghi 13 bàn, chỉ để thủng lưới 1 lần.

Đáng chú ý, các cầu thủ Việt Nam tung ra 74 cú sút, nhiều nhất trong 10 đội tham dự vòng bảng, cho thấy các phương án tấn công đa dạng của đoàn quân HLV Kim Sang Sik.

Tuyển Việt Nam sở hữu hàng công rất mạnh. Ảnh: S.N

Trong khi đó, đối thủ của tuyển Việt Nam tại bán kết ASEAN Cup 2026 là Malaysia chỉ thực hiện 44 cú sút và ghi 7 bàn, đạt hiệu suất 15,91%.

Tuyển Việt Nam kiểm soát bóng trung bình 57,6%, cho thấy khả năng chủ động triển khai thế trận. Nhà ĐKVĐ thực hiện tổng cộng 56 pha tắc bóng, thắng 32 lần.

Nhìn tổng thể, tuyển Việt Nam đang sở hữu hàng công hiệu quả nhất và hàng thủ chắc chắn nhất tại giải đấu. Đặc biệt, "Những chiến binh sao vàng" đang giữ kỷ lục 22 trận bất bại dưới thời hLV Kim San Sik, trong đó có 19 chiến thắng, 3 hoà.

Theo lịch thi đấu, trận bán kết lượt đi giữa Malaysia vs tuyển Việt Nam diễn ra vào ngày 16/8 trên sân nhà của Malaysia, sau đó hai đội tái đấu trên SVĐ Mỹ Đình vào ngày 19/8.

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