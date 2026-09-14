“Chúng tôi luôn hướng đến việc đi xa nhất có thể. Tôi và các học trò nỗ lực tối đa qua từng trận đấu, luôn tôn trọng đối thủ và thi đấu hết mình để giành kết quả tốt nhất. Mục tiêu quan trọng đầu tiên là phải vượt qua vòng bảng, sau đó tiếp tục nỗ lực tiến sâu hơn nữa tại giải đấu”, HLV Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh.

Về điều kiện thời tiết tại Nagoya, nơi hiện có thời tiết khá nóng và độ ẩm cao, HLV Đinh Hồng Vinh cho rằng đây không phải trở ngại lớn đối với quá trình thích nghi của đội tuyển.

“Thực tế, điều kiện thời tiết tại Nagoya khá tương đồng với thời tiết hiện tại ở Việt Nam khi cũng đang bước vào mùa mưa. Vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng đây không phải là trở ngại lớn đối với việc thích nghi của toàn đội”, ông cho biết.

U23 Việt Nam sẵn sàng cho Asiad. Ảnh: VFF

Chuẩn bị cho trận ra quân, sáng 14/9, Ban huấn luyện và các cầu thủ U23 Việt Nam có buổi họp chuyên môn, xem băng hình và phân tích các đối thủ tại bảng C, chuẩn bị những phương án chiến thuật trước khi bước vào tranh tài.

Cũng tại buổi họp, U23 Việt Nam tiến hành bầu Ban cán sự. Hậu vệ Phạm Lý Đức được tín nhiệm giữ vai trò đội trưởng, trong khi Cao Văn Bình, Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Thanh Nhàn đảm nhiệm vị trí đội phó.

Chiều 14/9, U23 Việt Nam có buổi tập cuối cùng trước trận ra quân, đồng thời tham quan sân Nagoya City Minato - địa điểm tổ chức các trận đấu tại bảng C. Do các đội không được tập luyện tại sân thi đấu chính nhằm bảo vệ mặt cỏ, việc tham quan sân giúp thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh làm quen với không gian thi đấu và có sự chuẩn bị tốt hơn trước khi bước vào giải.

Theo lịch thi đấu, tại bảng C, U23 Việt Nam đá trận ra quân gặp Kuwait ngày 15/9, sau đó lần lượt đối đầu Philippines ngày 18/9 và Uzbekistan ngày 22/9.