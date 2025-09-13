CAHN có sự khởi đầu tốt tại LPBank V-League 2025/26. Sau 3 trận đấu, đoàn quân của HLV Polking giành 7 điểm, hiện đứng thứ 2 trên BXH, sau Ninh Bình.

Theo lịch thi đấu, vòng 4 V-League lăn bóng trở lại vào ngày 20/9, tuy nhiên CAHN được thi đấu sớm để tham dự đấu trường FC Champions League Two.

Vì vậy, nếu giành chiến thắng trong cuộc tiếp đón Hải Phòng tối 13/9, đội bóng ngành công an sẽ vươn lên vị trí đầu bảng V-League. Đây là nhiệm vụ nằm trong khả năng của Quang Hải và các đồng đội.

CAHN đang đạt phong độ tốt. Ảnh: S.N

Trước trận đấu này, thầy trò HLV Polking đá giao hữu với tuyển Việt Nam. Dù thua 3-4 nhưng đây là trận mà CAHN chỉ thi đấu với đội hình nội binh.

CAHN được đánh giá cao hơn mọi mặt trước Hải Phòng, chưa kể có lợi thế sân nhà. Phong độ của CAHN cũng đang rất ổn định, vì thế không ngạc nhiên nếu họ sớm đẩy cao đội hình chơi tấn công và giành chiến thắng.

Dĩ nhiên, đoàn quân của HLV Polking không được phép chủ quan bởi Hải Phòng giành 6 điểm sau 3 trận đầu mùa giải. Dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm, Hải Phòng là đội bóng không dễ bị bắt nạt.

Ở trận đấu sớm vòng 6 còn lại, Thép Xanh Nam Định có chuyến làm khách không dễ trên sân của CA TP.HCM. Nếu không chơi hết sức, ĐKVĐ V-League khó giành 3 điểm trọn vẹn tại Thống Nhất.