Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia – Bia Sao Vàng 2025/26 với sự tham dự của 12 đội bóng chuyên nghiệp, gồm: CLB Bắc Ninh, Đại Học Văn Hiến, Đồng Tháp, Khatoco Khánh Hòa, Long An, TP.HCM (Đổi tên từ CLB Bà Rịa Vũng Tàu), Thanh Niên TP.HCM (đổi tên từ CLB Trẻ TP.HCM), Trẻ PVF-CAND, Đồng Nai (đổi tên từ CLB Bình Phước), Quảng Ninh, Quy Nhơn United, (Đổi tên từ CLB Quy Nhơn Bình Định), Xuân Thiện Phú Thọ (đổi tên từ CLB Gia Định).

Giải đấu năm nay có tổng cộng 22 vòng với 132 trận đấu, khởi tranh từ ngày 19/9/2025 và sẽ kết thúc trong tháng 6/2026, áp dụng phương thức thi đấu vòng tròn 2 lượt (sân nhà – sân đối phương) tính điểm xếp hạng.

BTC tiến hành bốc thăm, xếp lịch thi đấu. Ảnh: VPF

Kết thúc mùa giải, 2 đội đứng đầu giành suất lên chơi tại giải VĐQG 2026/27, 2 đội đứng cuối BXH xuống chơi tại giải hạng Nhì mùa kế tiếp. Đội vô địch nhận giải thưởng 2 tỉ đồng, đội Nhì là 1 tỉ đồng, đội hạng Ba nhận 500 triệu đồng.

Tại giải hạng Nhất 2025/26, mỗi CLB tham dự được quyền đăng ký tối đa 1 cầu thủ người nước ngoài, 1 cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài và 2 cầu thủ nước ngoài gốc Việt Nam.

Theo kết quả bốc thăm, CLB Đồng Nai của Công Phượng tiếp đón TP.HCM trong trận mở màn. CLB Bắc Ninh của HLV Park Hang Seo làm khách trước Thanh Niên TP.HCM, trong khi tân binh Quảng Ninh gặp Trẻ PVF-CAND.