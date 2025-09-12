Tập trung cho SEA Games và VCK U23 châu Á

Với tấm vé tham dự VCK U23 châu Á 2026, trọng tâm của HLV Kim Sang Sik có vẻ đang chuyển hướng sang các mục tiêu dành cho đội U23 Việt Nam với giải châu lục và SEA Games 33 tổ chức ở Thái Lan.

Việc chiến lược gia người Hàn Quốc dốc sức cho 2 giải đấu gần (diễn ra vào tháng 12 và tháng 1/2026) được coi hợp lý bởi mục tiêu giành lại tấm HCV tại SEA Games luôn là ưu tiên hàng đầu.

HLV Kim Sang Sik có lẽ dành ưu tiên cho các mục tiêu ở SEA Games hay VCK U23 châu Á

Bên cạnh đó, việc U23 Việt Nam lần thứ sáu liên tiếp góp mặt tại VCK U23 châu Á vào đầu năm 2026 tại Saudi Arabia cũng đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm tạo nên bất ngờ.

Và muốn hoàn thành mục tiêu đề ra, ông Kim Sang Sik sẽ sử dụng tối đa các đợt tập trung trong lịch FIFA Days sắp tới (tháng 10-11) vốn được dùng để tập trung tuyển Việt Nam để rèn giũa đội hình U23 Việt Nam như vừa chứng kiến.

Tuyển Việt Nam sẽ thế nào?

Chiến lược nói trên, nhìn từ góc độ thành tích, có phần hợp lý trong bối cảnh tuyển Việt Nam không còn nhiều cơ hội tại vòng loại Asian Cup 2027, bởi thua thiệt về nhân sự và phong độ so với các đối thủ cùng bảng. Cho nên việc dồn nguồn lực cho U23 Việt Nam, nơi cơ hội giành danh hiệu rõ ràng hơn hiển nhiên là một sự tính toán mang tính “chọn trận đánh”.

Tuy nhiên, bóng đá đỉnh cao không thể chỉ nghĩ ngắn hạn, tuyển Việt Nam vẫn là hình ảnh đại diện cho cả nền bóng đá, vì vậy vẫn cần HLV Kim Sang Sik sâu sát thay vì tập trung vào các “trận đánh” phía trước của U23 Việt Nam.

Và điều này đồng nghĩa tuyển Việt Nam khó nhận được tập trung lớn nhất từ HLV Kim Sang Sik

Càng đáng để bàn khi tuyển Việt Nam đang cần tìm lại mình, cũng như xây dựng lực lượng nhằm níu kéo hy vọng mong manh ở vòng loại Asian Cup.

Ở hoàn cảnh “một nách hai con” HLV Kim Sang Sik phải toan tính rất nhiều nhằm đảm bảo thành công, nhưng rõ ràng chẳng dễ khi quá nhiều phần việc phải làm cho cả 2 đội tuyển.

Có thể thấy, việc vị thuyền trưởng phải dốc sức cho U23 Việt Nam giai đoạn tới là đúng, nhưng hẳn ông cũng có giải pháp để không 'bỏ bê' tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, đây sẽ là bài toán không dễ dàng cho HLV Kim Sang Sik. Hi vọng trong cái khó ló cái hay và ông tiếp tục mát tay cùng bóng đá Việt Nam.