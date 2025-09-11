Theo lịch thi đấu, trận lượt đi giữa tuyển Việt Nam vs Nepal được tổ chức trên SVĐ Bình Dương vào ngày 9/10/2025. Ở trận lượt về, AFC đồng ý cho Nepal chọn SVĐ Thống Nhất (TP.HCM) làm sân nhà tại vòng loại cuối Asian Cup 2027. Trận đấu diễn ra vào ngày 14/10/2025.

Đây là lợi thế lớn với tuyển Việt Nam khi thầy trò Kim Sang Sik vừa không phải tốn sức di chuyển đến Nepal, vừa được sự cổ của CĐV nhà trong cả 2 trận đấu. Đặc biệt, HLV Kim Sang Sik lần đầu có trận đấu dẫn dắt tuyển Việt Nam thi đấu tại sân Thống Nhất.

Tuyển Việt Nam đấu Nepal 2 trận trên sân nhà. Ảnh: Hải Hoàng

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam hội quân vào đầu tháng 10. Trước đó, trong đợt tập trung FIFA Days tháng 9, tuyển Việt Nam có hai trận giao hữu gặp Thép Xanh Nam Định (0-4) và CAHN (4-3).

Sau hai lượt trận đã đấu tại bảng F, tuyển Việt Nam đang có 1 trận thắng, 1 trận thua, tạm xếp nhì bảng. Hai trận đấu liên tiếp với Nepal có ý nghĩa quan trọng với thầy trò HLV Kim Sang Sik trong việc duy trì hi vọng cạnh tranh tấm vé tham dự VCK Asian Cup 2027.