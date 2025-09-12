Chiều 12/9, vòng loại Cúp Quốc gia 2025/26 diễn ra với cặp đấu duy nhất giữa TP.HCM vs Đồng Tháp. Vào ngày 13/9, Cúp Quốc gia mới thực sự đáng xem với những cuộc đọ sức được chờ đợi giữa Thanh Hóa vs HAGL, Xuân Thiện Phú Thọ vs Ninh Bình, Long An vs Quy Nhơn.

Trên sân Thanh Hóa, đội chủ nhà gặp khó ngay khi mùa giải 2025/26 khởi tranh, sau vụ việc ông bầu đội bóng bị bắt. Mới đây, Sở VH, TT&DL tỉnh Thanh Hóa đề nghị giao LĐBĐ Thanh Hóa trước mắt tiếp nhận, quản lý và điều hành CLB, đồng thời tham mưu tỉnh mời gọi các doanh nghiệp đủ năng lực tham gia quản lý, đảm bảo hoạt động lâu dài của đội bóng theo quy chế bóng đá chuyên nghiệp.

Thanh Hóa và HAGL đều đang gặp nhiều khó khăn.

Dù tạm thời vẫn duy trì bình thường mọi hoạt động, tuy nhiên các cầu thủ đang có tâm lý không tốt. Quế Ngọc Hải và các đồng đội động viên nhau tập trung tập luyện, thi đấu, vượt qua giai đoạn khó khăn.

Trước mắt, Thanh Hóa tiếp đón HAGL ở trận mở màn Cúp Quốc gia. Gặp đối thủ "vừa miếng", đội bóng xứ Thanh tự tin giành chiến thắng, đi tiếp ở Cúp Quốc gia, tạo động lực cho sân chơi chính là V-League.

Bên kia chiến tuyến, HAGL khởi đầu V-League chỉ với 1 điểm sau 3 trận, hiện đang đứng áp chót BXH. Đoàn quân của HLV Lê Quang Trãi cần một chiến thắng để lấy lại tin thần, sự tự tin. Trước Thanh Hóa đang gặp nhiều sóng gió, đây là cơ hội để đội bóng phố Núi tìm kiếm trận thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay.

Ở cặp đấu khác, Ninh Bình được dự đoán có chiến thắng khi làm khách trên sân của Xuân Thiện Phú Thọ. Đội bóng Cố đô Hoa Lư quyết tâm giành thành tích cao nhất ở mọi đấu trường mà mình tham dự mùa giải năm nay.