Siam Sport, tờ báo thể thao hàng đầu Thái Lan, có bài viết “Giải mã các HLV Hàn Quốc: Hậu trường thành công của các đội tuyển Đông Nam Á”.

VietNamNet xin trân trọng giới thiệu bài phân tích này:

Làn sóng các HLV đến từ Hàn Quốc ngày càng thể hiện vai trò rõ nét trong bóng đá Đông Nam Á những năm gần đây, đi kèm với những thành tích có thể đo đếm được. Nhiều quốc gia trong khu vực đã nâng cao tiêu chuẩn đội tuyển một cách rõ rệt dưới sự dẫn dắt của các nhà cầm quân đến từ xứ sở kim chi.

Từ thời kỳ của Park Hang Seo với đội tuyển Việt Nam, việc nâng cao nền tảng thể lực của Kim Pan Gon cùng Malaysia, quá trình tái thiết của Shin Tae Yong tại Indonesia, sự tham gia phát triển đội tuyển Lào của Ha Hyeok Jjun, cho đến thành tích của Kim Sang Sik khi giúp đội tuyển giành chức vô địch ASEAN Cup, tất cả cho thấy thành công không đến từ những yếu tố nhất thời.

HLV Kim Sang Sik rất thành công với U23 và tuyển Việt Nam. Ảnh: AFC

Kỷ luật là nền tảng cốt lõi

Một trong những điểm được nhắc đến thường xuyên nhất là vấn đề kỷ luật. Các HLV Hàn Quốc chú trọng điều chỉnh thái độ của cầu thủ một cách toàn diện, không chỉ giới hạn trong sân cỏ mà còn bao gồm sinh hoạt hằng ngày như chế độ dinh dưỡng, tính đúng giờ và việc tuân thủ kỷ luật đội bóng.

Cách tiếp cận này tác động trực tiếp đến cấu trúc phòng ngự, khả năng giữ vị trí và sự ổn định trong lối chơi, qua đó giúp giảm thiểu những sai lầm vốn là điểm yếu của nhiều đội bóng Đông Nam Á.

Thể lực và cường độ thi đấu

Các đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Hàn Quốc thường được ghi nhớ bởi khả năng vận động mạnh mẽ và cường độ thi đấu cao. Pressing tầm cao và chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công nhanh là những yếu tố cốt lõi, đòi hỏi nền tảng thể lực vững chắc.

Hình ảnh đội tuyển Việt Nam dưới thời Park Hang Seo là ví dụ điển hình, khi các cầu thủ có thể duy trì cường độ thi đấu suốt 90 phút.

U23 Việt Nam được đánh giá cao về kỷ luật và thể lực. Ảnh: AFC

Sự thấu hiểu văn hóa châu Á

Một yếu tố quan trọng khác là sự am hiểu bối cảnh văn hóa châu Á. Các HLV Hàn Quốc có khả năng quản lý mối quan hệ trong đội bóng với cấu trúc anh – em một cách phù hợp, xây dựng bầu không khí gia đình song hành cùng sự nghiêm khắc về kỷ luật.

Cách làm này giúp cầu thủ hình thành sự tôn trọng và chấp nhận rõ ràng vai trò, trách nhiệm của bản thân trong tập thể.

Hệ thống làm việc chuyên nghiệp

Nhiều HLV đến từ Hàn Quốc làm việc cùng đội ngũ trợ lý có chuyên môn sâu, bao gồm bộ phận kỹ thuật, phân tích video và HLV thể lực. Quy trình làm việc bài bản giúp quá trình phát triển đội bóng diễn ra có định hướng và liên tục, thay vì chỉ giải quyết các vấn đề trước mắt.

Tổng thể cho thấy, thành công của các HLV Hàn Quốc tại Đông Nam Á đến từ sự kết hợp giữa kỷ luật, chiến thuật, thể lực và cấu trúc làm việc có hệ thống, qua đó mở khóa tiềm năng của các cầu thủ trong khu vực một cách thực chất và bền vững.