Phần thưởng xứng đáng

Theo hợp đồng hiện tại, HLV Kim Sang Sik kết thúc hợp đồng cùng bóng đá Việt Nam vào ngày 31/3/2026. Nhìn lại quãng thời gian đã qua, khó có thể phủ nhận đây là một trong những giai đoạn thành công nhất của bóng đá Việt Nam dưới thời một HLV ngoại.

Chức vô địch ASEAN Cup, ngôi vương U23 Đông Nam Á, huy chương vàng SEA Games và mới nhất là cùng U23 Việt Nam giành hạng ba U23 châu Á đủ để khẳng định dấu ấn rõ nét của ông Kim Sang Sik.

Với rất nhiều thành công với bóng đá Việt Nam, HLV Kim Sang Sik chắc chắn được mời tái ký hợp đồng

Quan trọng hơn, thành công không chỉ nằm ở danh hiệu, mà còn ở cách các đội tuyển Việt Nam đang vận hành: kỷ luật, tổ chức tốt hơn và có định hướng rõ ràng cho cả hiện tại lẫn tương lai.

Trong bối cảnh ấy, việc HLV Kim Sang Sik được VFF mời tái ký hợp đồng gần như là điều chắc chắn. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những gì đã làm được, đồng thời cũng đáp ứng mong muốn của đa số người hâm mộ.

Và thực tế, trước mắt VFF cũng đã chuẩn bị cho kích hoạt điều khoản tự động gia hạn tới hết VCK Asian Cup 2027 cùng HLV Kim Sang Sik. Dĩ nhiên, ông Kim Sang Sik phải đồng ý và trên hết, người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng đang ngóng chờ một bản hợp đồng dài hạn hơn với ông thầy người Hàn Quốc.

Trận “chung kết” khó khăn

Về tình, HLV Kim Sang Sik chắc chắn muốn tiếp tục đồng hành cùng bóng đá Việt Nam khi đang có vị thế, có niềm tin từ cầu thủ lẫn người hâm mộ. Và nếu tiếp tục, con đường chinh phục các giải đấu phía trước trở nên thuận lợi hơn rất nhiều so với việc bắt đầu lại ở một môi trường mới.

Nhưng về lý, mọi quyết định sẽ không chỉ phụ thuộc vào cảm xúc. Với những thành công đã đạt được, HLV Kim Sang Sik và công ty đại diện hoàn toàn có cơ sở để đưa ra những yêu cầu mới về mức lương, chế độ đãi ngộ và quyền hạn chuyên môn. Đó là điều bình thường trong bóng đá chuyên nghiệp, nơi thành tích luôn song hành với giá trị hợp đồng.

Trước mắt, hợp đồng của ông Kim Sang Sik dẫn dắt tuyển Việt Nam kéo dài đến sau Asian Cup 2027

Vấn đề nằm ở khả năng đáp ứng của VFF. Việc tăng lương cho HLV trưởng đội tuyển quốc gia không thể vượt khỏi những giới hạn nhất định về ngân sách, cơ chế tài chính và sự cân đối lâu dài. Chẳng dễ để “phá trần” trong một sớm một chiều, nhất là khi VFF còn phải tính tới nhiều đội tuyển, nhiều kế hoạch phát triển song song.

Ở trận “chung kết” này, HLV Kim Sang Sik rõ ràng đang nắm ưu thế. Thành tích là tiếng nói mạnh mẽ nhất. Nhưng bóng đá Việt Nam cũng cần sự tỉnh táo để tìm ra điểm cân bằng giữa khả năng tài chính và giá trị mà HLV mang lại.

Hy vọng rằng, cũng như trên sân cỏ, hai bên sẽ tìm được tiếng nói chung. Bởi nếu làm được điều đó, chiến thắng không chỉ dành cho riêng HLV Kim Sang Sik hay VFF, mà cho cả bóng đá Việt Nam trong hành trình sắp tới.