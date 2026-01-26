Theo cập nhật ‘nóng’ từ LĐBĐ Malaysia (FAM) trong tối 26/1, 7 cầu thủ Malaysia trong vụ ồn ào nhập tịch lậu được CAS đồng ý cho trở lại tham gia các hoạt động bóng đá, trong lúc chờ phán quyết từ đơn kháng cáo của tổ chức này.

CAS đồng ý cho 7 cầu thủ Malaysia nhập tịch lậu được thi đấu trở lại. Ảnh: Bernama

Cụ thể, 7 cầu thủ gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Imanol Machuca, Rodrigo Holgado và Facundo Garces.

Trước đó, cùng với án phạt nặng cho FAM (phạt gần 9,5 tỷ đồng), nhóm cầu thủ nhập tịch Malaysia này bị FIFA phạt mỗi người khoảng 64 triệu đồng cũng như cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng vì liên quan đến việc giả hồ sơ, giấy tờ.

Không chấp nhận phán quyết ban đầu, FAM kháng án lên Ủy ban Kỷ luật FIFA nhưng kết quả án phạt vẫn được giữ nguyên. Do vậy, tổ chức này quyết định ‘cầu cứu’ đến CAS.

Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về quyết định cuối cùng của CAS với đơn kháng cáo của FAM. Tuy nhiên, tổ chức này chấp nhận đơn đề nghị từ đội tuyển Malaysia xin phép cho 7 cầu thủ liên quan được trở lại thi đấu trong thời gian chờ 'chốt' phán quyết.

Quyết định từ CAS được FAM thông báo nhanh chóng, làm lóe lên hi vọng từ người hâm mộ của họ về việc Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế có thể thay đổi án phạt nặng của FIFA.

Ở diễn biến liên quan, theo báo chí Malaysia, các thành viên trong Ban chấp hành FAM vẫn dự định từ chức hàng loạt nhằm cứu vãn tình hình, tránh để FIFA ra án phạt mới, một khi tổ chức này không có dấu hiệu chấn chỉnh, thay đổi, khắc phục tình hình.