Từ chỗ gần như cầm chắc vé đi tiếp, CAHN lại rơi vào cảnh cực khó khăn khi bị xử thua 0-3 ở trận lượt đi trước Tampines Rovers, tại vòng 1/8 AFC Champions League Two. Muốn vào tứ kết, đoàn quân của HLV Polking phải có chiến thắng cách biệt 4 bàn trong trận tái đấu với đại diện của Singapore.

Thực tế ở trận lượt đi trên sân nhà, CAHN có chiến thắng dễ dàng 4-0, nhưng mọi thứ giờ đã hoàn toàn khác. Ngoài việc đối thủ rút ra nhiều bài học và có lợi thế sân nhà, án phạt của AFC cũng khiến Quang Hải và các đồng đội ít nhiều gặp vấn đề tâm lý.

CAHN ở thế rất khó sau án phạt của AFC.

"Chúng tôi chiến đấu tới cùng để đi tiếp", HLV Polking khẳng định. Theo thuyền trưởng CAHN, dù dù án phạt khiến đội bóng của ông gặp rất nhiều bất lợi, nhưng trong bóng đá không nói trước được điều gì. Xét về mọi mặt, CAHN vẫn được đánh giá cao hơn đối thủ.

CAHN buộc phải đẩy cao đội hình chơi tấn công, trong khi Tampines Rovers chơi tử thủ để kiếm một trận hòa, hoặc để thủng ít bàn thắng nhất có thể. Đây là một thử thách không nhỏ với đại diện V-League.

Hy vọng của đội bóng ngành công an là Quang Hải, Đình Bắc, Alan... Họ đều là những cầu thủ đẳng cấp, có khả năng tạo nên khác biệt. Tất cả đều thể hiện sự quyết tâm cao một lần nữa thắng đậm Tampines Rovers, giành vé vào tứ kết giải đấu châu lục.

Trận CAHN vs Tampines Rovers diễn ra vào lúc 19h15 ngày 18/2 (mùng 2 Tết).